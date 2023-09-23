https://crimea.ria.ru/20230923/udar-po-sevastopolyu-i-zernovoy-skandal-top-novostey-nedeli-1131601631.html

Удар по Севастополю и зерновой скандал: топ новостей недели

Удар по Севастополю и зерновой скандал: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Удар по Севастополю и зерновой скандал: топ новостей недели

Удар по Севастополю и массированная атака на Крым. Разрушительные удары по объектам военной промышленности Украины. Жесткая реакция МИД на идею Киева "выкурить... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T17:21

2023-09-23T17:21

2023-09-23T17:21

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взрыв газа в многоэтажке в балашихе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Удар по Севастополю и массированная атака на Крым. Разрушительные удары по объектам военной промышленности Украины. Жесткая реакция МИД на идею Киева "выкурить россиян из Крыма". День воссоединения новых регионов с Россией. Ситуация в Нагорном Карабахе. ЧП в российских регионах. Зерновой конфликт Польши и Украины. Первые национализированные объекты украинских олигархов в Крыму и музей нацизма в ялтинской квартире Зеленских. Коррупция в "Крымэнерго". Новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола". Уход поэта-песенника Николая Добронравова.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Атаки на Крым и СевастопольНа этой неделе ВСУ регулярно пытались нанести удары по Крыму и Севастополю. 22 сентября ракетный удар пришелся по штабу Черноморского флота в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок. 21 сентября над полуостровом и акваторией Черного моря было уничтожено сразу 19 украинских БПЛА. Утром 22 сентября над Крымом была сбита украинская ракета и два беспилотника. Затем после полудня был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Без вести пропал один военнослужащий.По мнению политолога Владимира Шаповалова, массированные атаки - часть плана поездки украинского президента Владимира Зеленского в США, на заседание СБ ООН, которая должна продемонстрировать, что Украина – боеспособна и дееспособна, что она продолжает свой "контрнаступ" и добивается каких-то успехов. Удары ВС РФ по объектам на УкраинеВ ночь на 21 сентября российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности Украины, центрам разведки и базам подготовки диверсантов ВСУ. В частности взрывы гремели в Киеве, Ровно, Харькове и Хмельницком, а также Киевской, Львовской и других областях Украины. По данным местных властей, зафиксированы повреждения инфраструктурных, промышленных и энергетических объектов. Частично обесточенными оставались почти 400 украинских населенных пунктов. За день до этого ВС РФ поразили объекты во Львове, Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины. 18 сентября российские военные нанесли прицельный удар по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовке диверсантов ВСУ, 17 числа ракетный удар нанесен по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, и по другим стратегическим объектам. Российский КрымЭкс-глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев поделился надеждой, что Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров, а также призвал "ликвидировать Крымский мост". В Крыму в ответ на это заявили, что геноцид крымчан всех национальностей всегда был "заветной мечтой" Джемилева и его единомышленников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя такие призывы заявила, что любые попытки силовых посягательств Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России. Кроме того, по крымскому вопросу на этой неделе высказался турецкий лидер Эрдоган, признав, что Россия никогда не уйдет из Крыма. День воссоединенияНа этой неделе Госудума приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября в стране будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Как отмечается в пояснительной записке, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие". Нагорный Карабах19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры. По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч мирных граждан, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов. При этом 20 сентября при возвращении с наблюдательного поста машину с российскими миротворцами обстреляли, военные погибли. В этот же день "антитеррористическая операция" была приостановлена. Однако в регионе фиксируют нарушения режима прекращения огня. ЧП в российских регионах17 сентября в городе Орел на резервуар с топливом упал беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. . Один человек погиб и девять получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области 19 сентября. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Украинские боевики "били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов". 20 сентября в Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, к счастью обошлось без пострадавших. Причины происшествия не сообщались. В тот же день взрыв газа прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, поврежденными оказались более 10 квартир. Позже произошло повторное обрушение конструкций здания. Погибли семь, пострадали 20 человек. Польша, Украина и Зеленский в США19 сентября Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии в связи с введением этими тремя странами запретов на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, президент Польши Анжей Дуда на фоне скандала по поводу импорта украинского зерна заявил, что Украина должна помнить о польской помощи и сравнил киевский режим с утопающим, который может утащись с собой на дно. 20 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий завил, что Польша больше не отправляет Украине оружия, поскольку занята собственным перевооружением. По мнению политолога Владимира Шаповалова, это очередной виток эскалации в отношениях и лишнее доказательство того, что на теме Украины происходит раскол в европейском обществе, а в Вашигтоне уже крайне недовольны поведением Зеленского. При этом 21 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом США, сославшись на отсутствие времени и высокую занятость законодателей. Марионетка в отчаянииОсеннее наступление ВСУ обречено на неудачу, однако Зеленский продолжит бросать военнослужащих в заведомо провальные "мясные" штурмы, чтобы доказать США готовность идти на все ради американских финансовых вливаний в киевский режим. Такое мнение на этой неделе выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление президента Украины в интервью телеканалу CBS, о том, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде. Другой эксперт - заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин выразил аналогичную мысль и добавил, что главная цель коллективного Запада в украинском конфликте - взаимное уничтожение двух близких народов. Завление на эту тему прозвучало также от французского политика, главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который считает, что Владимир Зеленский никогда не захочет мира, его необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Квартира семьи Зеленских и национализацияВ Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В список объектов украинских олигархов, которые подлежат продаже на аукционе вошла также квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов предложил открыть в ней музей нацизма, чтобы это стало "своеобразной прививкой от этой болезни". Коррупция в "Крымэнерго"В работе компании "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку, сообщил на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов. По словам главы республики, "большинство сотрудников "Крымэнерго" продолжат работу практически без изменений". Он отметил, что встретился с коллективом компании, включая подведомственные подразделения, и подчеркнул, что теперь такие встречи будут еженедельными – "для "сверки часов" и постановки задач на перспективу". Новый штамм COVID-19Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный, чем его предшественники, сообщили на этой неделе в Роспотребнадзоре. Вместе с тем в ведомстве отметили, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Уход Добронравова17 сентября в возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Николай Николаевич Добронравов – супруг композитора Александры Пахмутовой. Он родился 22 ноября 1928 года. Песни поэта исполняли легендарные артисты, в их числе Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры" и многие другие.

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