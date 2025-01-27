https://crimea.ria.ru/20250127/sela-simferopolskogo-rayona-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1143708748.html
Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
Села Симферопольского района на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
Часть Симферопольского района и один из микрорайонов крымской столицы со вторника на сутки останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях в... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T21:16
2025-01-27T21:16
2025-01-27T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района и один из микрорайонов крымской столицы со вторника на сутки останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях в селе Лозовом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, подача водоснабжения будет ограничена с 8 часов утра 28 января до 6 часов утра 29 числа.В указанный период воды не будет в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Кирпичное, а также в симферопольском микрорайоне Марьино.Потребителей обещают обеспечить привозной водой. При этом абонентам рекомендуют иметь суточный запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыДва поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода крыма, вода в крыму, новости крыма, симферополь, симферопольский район, водоснабжение, отключение воды
Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
Семь сел Симферопольского района на сутки останутся без водоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района и один из микрорайонов крымской столицы со вторника на сутки останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях в селе Лозовом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, подача водоснабжения будет ограничена с 8 часов утра 28 января до 6 часов утра 29 числа.
В указанный период воды не будет в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Кирпичное, а также в симферопольском микрорайоне Марьино.
Потребителей обещают обеспечить привозной водой. При этом абонентам рекомендуют иметь суточный запас воды.
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