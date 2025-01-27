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Села Симферопольского района на сутки останутся без воды

Села Симферопольского района на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Села Симферопольского района на сутки останутся без воды

Часть Симферопольского района и один из микрорайонов крымской столицы со вторника на сутки останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях в... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T21:16

2025-01-27T21:16

2025-01-27T21:16

вода крыма

вода в крыму

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симферопольский район

водоснабжение

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района и один из микрорайонов крымской столицы со вторника на сутки останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях в селе Лозовом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, подача водоснабжения будет ограничена с 8 часов утра 28 января до 6 часов утра 29 числа.В указанный период воды не будет в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Кирпичное, а также в симферопольском микрорайоне Марьино.Потребителей обещают обеспечить привозной водой. При этом абонентам рекомендуют иметь суточный запас воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыДва поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу

симферополь

симферопольский район

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2025

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