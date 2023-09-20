https://crimea.ria.ru/20230920/pvo-otrazili-raketnuyu-ataku-na-sevastopol-1131550326.html

ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 20.09.2023

ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:14

2023-09-20T14:26

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В среду днем губернатор сообщил о работе ПВО в городе и сбитых беспилотниках в Верхнесадовом и Каче. На месте падения загорелась трава, пострадавших нет. Позже Развожаев уточнил, что это была попытка ракетной атаки.На месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь 10 крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит траваОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеУдар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, безопасность, пво, общество, новости крыма