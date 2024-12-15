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Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находятся 100 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T17:04
2024-12-15T17:04
2024-12-15T17:11
мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находятся 100 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средства. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
Очередь на Крымском мосту удвоилась за час - со стороны Тамани находится 200 машин
17:04 15.12.2024 (обновлено: 17:11 15.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находятся 100 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средства. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен
и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.