https://crimea.ria.ru/20250415/v-krymu-otmetili-81-yu-godovschinu-osvobozhdeniya-alushty-1145698659.html

В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты

В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты

В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T16:25

2025-04-15T16:25

2025-04-15T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Представители местной власти, ресурсоснабжающих и общественных организаций, а также учащиеся школ возложили цветы к памятникам и памятным знакам. Кроме того, по словам Огневой, сотрудники администрации посетили ветеранов и вручили им подарки. Всего в Алуште проживают 5 бывших фронтовиков Великой Отечественной войны.14 апреля торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию81 год свободы: как Крым освобождали от фашистовАпрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя

https://crimea.ria.ru/20250411/vystavka-k-80-letiyu-pobedy-otkrylas-v-simferopole-1145594228.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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