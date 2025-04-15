Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/v-krymu-otmetili-81-yu-godovschinu-osvobozhdeniya-alushty-1145698659.html
В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T16:25
2025-04-15T16:30
алушта
крым в истории: секреты, факты, фото
история
память
новости крыма
крым
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145697803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e66d96725ec60e4ddcfccd42728a2b80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Представители местной власти, ресурсоснабжающих и общественных организаций, а также учащиеся школ возложили цветы к памятникам и памятным знакам. Кроме того, по словам Огневой, сотрудники администрации посетили ветеранов и вручили им подарки. Всего в Алуште проживают 5 бывших фронтовиков Великой Отечественной войны.14 апреля торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию81 год свободы: как Крым освобождали от фашистовАпрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя
https://crimea.ria.ru/20250411/vystavka-k-80-letiyu-pobedy-otkrylas-v-simferopole-1145594228.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145697803_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_70125537b87b11a8bedb76e3da9fb99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, крым в истории: секреты, факты, фото, история, память, новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне
В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты

В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города

16:25 15.04.2025 (обновлено: 16:30 15.04.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Для нас эта дата – не просто страница истории, а часть души. Мы бережно храним память о подвиге земляков-алуштинцев и всех, кто стоял на защите Родины в те суровые годы. Мужество, стойкость и любовь к Родине участников Великой Отечественной войны навсегда останутся в наших сердцах", – сказала Огнева.
Представители местной власти, ресурсоснабжающих и общественных организаций, а также учащиеся школ возложили цветы к памятникам и памятным знакам. Кроме того, по словам Огневой, сотрудники администрации посетили ветеранов и вручили им подарки. Всего в Алуште проживают 5 бывших фронтовиков Великой Отечественной войны.
"В рамках мероприятия стартовала акция "Вахта памяти". Учащиеся Школы №2 заступили на Пост №1 у могил партизан города Алушты в Приморском парке", – добавила Огнева.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
1 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
2 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
1 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
2 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
14 апреля торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
81 год свободы: как Крым освобождали от фашистов
Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя
Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
11 апреля, 13:04
Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе
 
АлуштаКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияПамятьНовости КрымаКрымКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:16Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
17:00Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО
16:38Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая
16:25В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
16:10Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
15:40США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Лента новостейМолния