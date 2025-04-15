В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города
16:25 15.04.2025 (обновлено: 16:30 15.04.2025)
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Для нас эта дата – не просто страница истории, а часть души. Мы бережно храним память о подвиге земляков-алуштинцев и всех, кто стоял на защите Родины в те суровые годы. Мужество, стойкость и любовь к Родине участников Великой Отечественной войны навсегда останутся в наших сердцах", – сказала Огнева.
Представители местной власти, ресурсоснабжающих и общественных организаций, а также учащиеся школ возложили цветы к памятникам и памятным знакам. Кроме того, по словам Огневой, сотрудники администрации посетили ветеранов и вручили им подарки. Всего в Алуште проживают 5 бывших фронтовиков Великой Отечественной войны.
"В рамках мероприятия стартовала акция "Вахта памяти". Учащиеся Школы №2 заступили на Пост №1 у могил партизан города Алушты в Приморском парке", – добавила Огнева.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
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В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
2 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
1 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
2 из 2
В Алуште отметили годовщину освобождения города от немецких захватчиков
© Telegram Галина Огнева
14 апреля торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации.
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