https://crimea.ria.ru/20250415/smertelnoe-dtp-v-simferopole--inomarka-vletela-v-mototsikl-1145700934.html
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T17:16
2025-04-15T17:16
2025-04-15T17:16
госавтоинспекция крыма
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мототранспорт
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700823_0:0:1266:713_1920x0_80_0_0_5f4f6030dc73461952a0a865850aef79.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, 15 апреля около 14:40 в Симферополе автомобиль Chevrolet, двигаясь по улице Киевской, нарушил предписание дорожного знака, запрещающего левый поворот, и столкнулся с водителем мотоцикла Yamaha на регулируемом перекрестке улиц Киевская – Никанорова.Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются.Накануне в Симферополе двое подростков на мотоцикле врезались в легковушку, они госпитализированы, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человекаСтрашное ДТП произошло возле Гурзуфа – погибли два человека11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700823_307:0:1266:719_1920x0_80_0_0_6b163ef847909b4621ed73751e0e98b5.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт, симферополь
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе