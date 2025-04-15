Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/smertelnoe-dtp-v-simferopole--inomarka-vletela-v-mototsikl-1145700934.html
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T17:16
2025-04-15T17:16
госавтоинспекция крыма
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мототранспорт
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700823_0:0:1266:713_1920x0_80_0_0_5f4f6030dc73461952a0a865850aef79.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, 15 апреля около 14:40 в Симферополе автомобиль Chevrolet, двигаясь по улице Киевской, нарушил предписание дорожного знака, запрещающего левый поворот, и столкнулся с водителем мотоцикла Yamaha на регулируемом перекрестке улиц Киевская – Никанорова.Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются.Накануне в Симферополе двое подростков на мотоцикле врезались в легковушку, они госпитализированы, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человекаСтрашное ДТП произошло возле Гурзуфа – погибли два человека11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145700823_307:0:1266:719_1920x0_80_0_0_6b163ef847909b4621ed73751e0e98b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт, симферополь
Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл

Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе

17:16 15.04.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По данным правоохранителей, 15 апреля около 14:40 в Симферополе автомобиль Chevrolet, двигаясь по улице Киевской, нарушил предписание дорожного знака, запрещающего левый поворот, и столкнулся с водителем мотоцикла Yamaha на регулируемом перекрестке улиц Киевская – Никанорова.

"В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован", – констатировали в Госавтоинспекции.

Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне в Симферополе двое подростков на мотоцикле врезались в легковушку, они госпитализированы, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человека
Страшное ДТП произошло возле Гурзуфа – погибли два человека
11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму
 
Госавтоинспекция КрымаНовости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеМототранспортСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Золотая мечта Мерца: зачем он обещал Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:16Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл
17:00Ушел героем: Керчь простилась с бойцом СВО
16:38Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая
16:25В Крыму отметили 81-ю годовщину освобождения Алушты
16:10Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
15:40США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Лента новостейМолния