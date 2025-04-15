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Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл

Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Смертельное ДТП в Симферополе – иномарка влетела в мотоцикл

Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T17:16

2025-04-15T17:16

2025-04-15T17:16

госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в Симферополе во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, 15 апреля около 14:40 в Симферополе автомобиль Chevrolet, двигаясь по улице Киевской, нарушил предписание дорожного знака, запрещающего левый поворот, и столкнулся с водителем мотоцикла Yamaha на регулируемом перекрестке улиц Киевская – Никанорова.Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции Симферополя, обстоятельства произошедшего выясняются.Накануне в Симферополе двое подростков на мотоцикле врезались в легковушку, они госпитализированы, республиканская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске в страшном ДТП погибли два человекаСтрашное ДТП произошло возле Гурзуфа – погибли два человека11-летний велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Крыму

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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