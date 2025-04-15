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Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД
Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T18:44
2025-04-15T18:44
владимир путин (политик)
россия
жилье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, подчеркнув, что в стране необходимо также разработать четкие стандарты капремонта МКД.По словам президента, объем аварийного фонда в России может расти быстрее прежнего, поскольку ресурс домов, построенных в советское время, исчерпывается.По его словам, до 2030 года в квартиры в новых домах должны переехать 345 тысяч человек."Будет ликвидировано не менее 6,2 млн квадратных метров непригодных для проживания зданий", – сказал он.Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Он также отметил, что работа по формированию комфортной среды для жизни уже активно идет в регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, жилье, новости
Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД

Путин поручил выработать четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов

18:44 15.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание
Президент Владимир Путин провел совещание
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, подчеркнув, что в стране необходимо также разработать четкие стандарты капремонта МКД.
По словам президента, объем аварийного фонда в России может расти быстрее прежнего, поскольку ресурс домов, построенных в советское время, исчерпывается.
"Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами: около 2,2 миллионов квадратных метров ежегодно. В том числе потому что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями", – сказал Путин.
По его словам, до 2030 года в квартиры в новых домах должны переехать 345 тысяч человек.
"Будет ликвидировано не менее 6,2 млн квадратных метров непригодных для проживания зданий", – сказал он.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
"Их в нашей стране… более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги. Разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт", – сказал президент.
Он также отметил, что работа по формированию комфортной среды для жизни уже активно идет в регионах.
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