https://crimea.ria.ru/20250415/putin-poruchil-navesti-poryadok-v-sfere-soderzhaniya-i-kapremonta-mkd-1145705158.html

Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД

Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Путин поручил навести порядок в сфере содержания и капремонта МКД

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T18:44

2025-04-15T18:44

2025-04-15T18:44

владимир путин (политик)

россия

жилье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145705291_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_2e4df4b3920c18481371fa7f23144c62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, подчеркнув, что в стране необходимо также разработать четкие стандарты капремонта МКД.По словам президента, объем аварийного фонда в России может расти быстрее прежнего, поскольку ресурс домов, построенных в советское время, исчерпывается.По его словам, до 2030 года в квартиры в новых домах должны переехать 345 тысяч человек."Будет ликвидировано не менее 6,2 млн квадратных метров непригодных для проживания зданий", – сказал он.Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Он также отметил, что работа по формированию комфортной среды для жизни уже активно идет в регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, жилье, новости