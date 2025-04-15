https://crimea.ria.ru/20250415/finansirovanie-likvidatsii-chs-s-mazutom-na-kubani-uvelicheno-do-22-mlrd-1145700591.html

Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд

Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд

Власти Краснодарского края увеличили финансирование ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе до 2,2 млрд... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T18:31

2025-04-15T18:31

2025-04-15T18:31

новости

краснодарский край

вениамин кондратьев

анапа

финансирование

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края увеличили финансирование ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе до 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора региона Вениамина Кондратьева опубликован на сайте краевой администрации.Дополнительные средства – 2,2 млрд рублей вместо 1,8 млрд – направят в бюджет Анапы. Их выделили из резервного фонда администрации региона.Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что на восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте здесьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – ПутинОтели Анапы снижают цены на летоСпрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

краснодарский край

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, анапа, финансирование, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море