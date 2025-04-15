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Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд
Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд
Власти Краснодарского края увеличили финансирование ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе до 2,2 млрд... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T18:31
2025-04-15T18:31
новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
анапа
финансирование
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края увеличили финансирование ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе до 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора региона Вениамина Кондратьева опубликован на сайте краевой администрации.Дополнительные средства – 2,2 млрд рублей вместо 1,8 млрд – направят в бюджет Анапы. Их выделили из резервного фонда администрации региона.Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что на восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте здесьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – ПутинОтели Анапы снижают цены на летоСпрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
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96
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новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, анапа, финансирование, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Финансирование ликвидации ЧС с мазутом на Кубани увеличено до 2,2 млрд

Финансирование ликвидации последствий ЧС на Кубани увеличено до 2,2 млрд

18:31 15.04.2025
 
© Telegram Вениамин КондратьевУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера Волгонефть-239
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края увеличили финансирование ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе до 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора региона Вениамина Кондратьева опубликован на сайте краевой администрации.

"Внести в распоряжение губернатора Краснодарского края от 13 января 2025 года… изменение, заменив в пункте первом слова: "1 809 326 400 рублей" словами "2 239 154 599 рублей", – сказано в документе.

Дополнительные средства – 2,2 млрд рублей вместо 1,8 млрд – направят в бюджет Анапы. Их выделили из резервного фонда администрации региона.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что на восстановление черноморских пляжей Краснодарского края, пострадавших в результате разлива мазута, потребуется больше года – работы планируется завершить в мае 2026 года.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте здесь
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НовостиКраснодарский крайВениамин КондратьевАнапаФинансированиеТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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