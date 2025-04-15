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Две установки HIMARS уничтожены в Курской области

Две установки HIMARS уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Две установки HIMARS уничтожены в Курской области

Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T15:03

2025-04-15T15:03

2025-04-15T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Артиллерия и авиация поразили группировки противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении ликвидировано 74 450 солдат ВСУ, 407 танков, 333 боевые машины пехоты,️ 304 бронетранспортера,️ 2 270 боевых бронированных машин,️ 612 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам РоссииВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементамиВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны

курская область

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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