Рейтинг@Mail.ru
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/dve-ustanovki-himars-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-1145691271.html
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:03
2025-04-15T15:03
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
группировка войск "север"
himars
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сумская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Артиллерия и авиация поразили группировки противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении ликвидировано 74 450 солдат ВСУ, 407 танков, 333 боевые машины пехоты,️ 304 бронетранспортера,️ 2 270 боевых бронированных машин,️ 612 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам РоссииВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементамиВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
курская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_95:0:930:626_1920x0_80_0_0_0d0d2e3f539fd052442e9fcc3d20e6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, группировка войск "север", himars, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сумская область, новости сво
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области

В Курской области за сутки уничтожены 200 солдат ВСУ и две установки HIMARS

15:03 15.04.2025
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Артиллерия и авиация поразили группировки противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении ликвидировано 74 450 солдат ВСУ, 407 танков, 333 боевые машины пехоты,️ 304 бронетранспортера,️ 2 270 боевых бронированных машин,️ 612 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
ВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементами
ВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"HIMARSВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСумская областьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
13:20В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
13:06Зеленский уволил главу Сумской области Украины
12:59Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
12:51Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
12:36Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
12:26На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
12:10ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Лента новостейМолния