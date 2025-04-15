https://crimea.ria.ru/20250415/dve-ustanovki-himars-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-1145691271.html
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:03
2025-04-15T15:03
2025-04-15T15:03
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
группировка войск "север"
himars
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Артиллерия и авиация поразили группировки противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении ликвидировано 74 450 солдат ВСУ, 407 танков, 333 боевые машины пехоты,️ 304 бронетранспортера,️ 2 270 боевых бронированных машин,️ 612 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам РоссииВСУ ударили по домам в Курске дроном с поражающими элементамиВСУ разбомбили мост в Курской области: людей отселяют из опасной зоны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, группировка войск "север", himars, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сумская область, новости сво
Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
В Курской области за сутки уничтожены 200 солдат ВСУ и две установки HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской и Сумской областях разгромили еще 200 украинских солдат и западную военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы группировки войск "Север" при наступлении разбили восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Артиллерия и авиация поразили группировки противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении ликвидировано 74 450 солдат ВСУ, 407 танков, 333 боевые машины пехоты,️ 304 бронетранспортера,️ 2 270 боевых бронированных машин,️ 612 артиллерийских орудий,️ 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США.
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