Рейтинг@Mail.ru
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/15-let-za-intimnye-perepiski-v-krymu-osudili-pedofila--1145692301.html
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила - РИА Новости Крым, 15.04.2025
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
Мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:10
2025-04-15T15:10
педофил
крым
новости крыма
приговор
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Установлено, что 31-летний уроженец Ленинградской области переписывался с малолетней 2016 года рождения и уговорил девочку прислать ему фотографии интимного характера.В крымском главке СК РФ уточнили, что о противоправной деятельности фигуранта родители девочки узнали от оперативных сотрудников республиканского МВД.Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима."После отбытия наказания осужденный еще 15 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними", – добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиковЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в СевастополеВ Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
педофил, крым, новости крыма, приговор, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие
15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила

В Крыму мужчину приговорили к 15 годам "строгача" за интимные переписки с ребенком

15:10 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Установлено, что 31-летний уроженец Ленинградской области переписывался с малолетней 2016 года рождения и уговорил девочку прислать ему фотографии интимного характера.
"Ранее мужчина был судим в Ленинградской области за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних", – заметили в ведомстве.
В крымском главке СК РФ уточнили, что о противоправной деятельности фигуранта родители девочки узнали от оперативных сотрудников республиканского МВД.
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
"После отбытия наказания осужденный еще 15 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними", – добавили в СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
В Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу
 
ПедофилКрымНовости КрымаПриговорГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
13:20В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
13:06Зеленский уволил главу Сумской области Украины
12:59Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
12:51Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
12:36Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
12:26На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
12:10ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Лента новостейМолния