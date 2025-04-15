https://crimea.ria.ru/20250415/15-let-za-intimnye-perepiski-v-krymu-osudili-pedofila--1145692301.html

15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила

15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила - РИА Новости Крым, 15.04.2025

15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила

Мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T15:10

2025-04-15T15:10

2025-04-15T15:10

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правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Мужчину из Симферопольского района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за интимные переписки с несовершеннолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Установлено, что 31-летний уроженец Ленинградской области переписывался с малолетней 2016 года рождения и уговорил девочку прислать ему фотографии интимного характера.В крымском главке СК РФ уточнили, что о противоправной деятельности фигуранта родители девочки узнали от оперативных сотрудников республиканского МВД.Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима."После отбытия наказания осужденный еще 15 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними", – добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиковЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в СевастополеВ Петербурге несовершеннолетний выстрелил в сверстницу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педофил, крым, новости крыма, приговор, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, правосудие