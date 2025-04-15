https://crimea.ria.ru/20250415/svyaschennik-rasskazal-o-sluzhbakh-dlya-810-brigady-morpekhov-na-peredovoy-1145697474.html

Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой

Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой

Священник из Севастополя проводит службы на передовой для военнослужащих 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Историей батюшки поделились в газете... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T16:10

2025-04-15T16:10

2025-04-15T16:18

религия

православие

морская пехота чф

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

герои сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Священник из Севастополя проводит службы на передовой для военнослужащих 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Историей батюшки поделились в газете "Красная звезда".Отец Михаил вырос в воцерковленной семье. Отслужил в армии и после работал в спасотряде МЧС. Потом, по его словам, окончил Киевскую духовную семинарию в 2013 году и уехал служить на Камчатку. На протяжении нескольких лет он окормлял морпехов тихоокеанского флота, потом – подводников в Вилюченске. В 2019 году судьба привела отца Михаила в Севастополь. Здесь он стал служителем храма при 810-й бригаде. С декабря 2021 года назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.Специфика морпехов – в постоянном движении. Соорудить блиндажный храм обычно невозможно, говорит Михаил, поэтому приходится проводить богослужения в полевых условиях. Нередки и обряды крещения на передовой – прямо на позициях, полигонах или в храме при части.Бывают случаи, когда приходится по несколько дней жить на позициях. Помимо рясы в гардеробе морпеховского батюшки бронежилет и шлем. Кроме "стандартных" обязанностей Михаил решает и нравственные вопросы бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250408/russkiy-gen-pobeditelya-pomogaet-morpekh-810-y-brigady-o-bitve-s-natsizmom-1145513209.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, морская пехота чф, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), герои сво, вооруженные силы россии