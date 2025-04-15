https://crimea.ria.ru/20250415/svyaschennik-rasskazal-o-sluzhbakh-dlya-810-brigady-morpekhov-na-peredovoy-1145697474.html
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
Священник из Севастополя проводит службы на передовой для военнослужащих 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Историей батюшки поделились в газете... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T16:10
2025-04-15T16:10
2025-04-15T16:18
религия
православие
морская пехота чф
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
герои сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Священник из Севастополя проводит службы на передовой для военнослужащих 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Историей батюшки поделились в газете "Красная звезда".Отец Михаил вырос в воцерковленной семье. Отслужил в армии и после работал в спасотряде МЧС. Потом, по его словам, окончил Киевскую духовную семинарию в 2013 году и уехал служить на Камчатку. На протяжении нескольких лет он окормлял морпехов тихоокеанского флота, потом – подводников в Вилюченске. В 2019 году судьба привела отца Михаила в Севастополь. Здесь он стал служителем храма при 810-й бригаде. С декабря 2021 года назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.Специфика морпехов – в постоянном движении. Соорудить блиндажный храм обычно невозможно, говорит Михаил, поэтому приходится проводить богослужения в полевых условиях. Нередки и обряды крещения на передовой – прямо на позициях, полигонах или в храме при части.Бывают случаи, когда приходится по несколько дней жить на позициях. Помимо рясы в гардеробе морпеховского батюшки бронежилет и шлем. Кроме "стандартных" обязанностей Михаил решает и нравственные вопросы бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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религия, православие, морская пехота чф, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), герои сво, вооруженные силы россии
Священник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
Наравне с морпехами 810-й бригады в Курскую область ездит священник из Севастополя
16:10 15.04.2025 (обновлено: 16:18 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Священник из Севастополя проводит службы на передовой для военнослужащих 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Историей батюшки поделились в газете "Красная звезда".
Отец Михаил вырос в воцерковленной семье. Отслужил в армии и после работал в спасотряде МЧС. Потом, по его словам, окончил Киевскую духовную семинарию в 2013 году и уехал служить на Камчатку. На протяжении нескольких лет он окормлял морпехов тихоокеанского флота, потом – подводников в Вилюченске. В 2019 году судьба привела отца Михаила в Севастополь. Здесь он стал служителем храма при 810-й бригаде. С декабря 2021 года назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.
"Бригада с первых дней выполняет боевые задачи на СВО. Командир мне сразу сказал: "Не можем вам приказать, но будем очень рады, если вы будете с нами". И, естественно, я был с ребятами", – делится воспоминаниями батюшка.
Специфика морпехов – в постоянном движении. Соорудить блиндажный храм обычно невозможно, говорит Михаил, поэтому приходится проводить богослужения в полевых условиях. Нередки и обряды крещения на передовой – прямо на позициях, полигонах или в храме при части.
"Люди чувствуют, что мы рядом. Причастие, исповедь укрепляют. Ребята часто признаются, насколько им это важно. Особенно в боевых условиях. Тут, как нигде, требуется сила Божья – чтобы выжить, преодолеть. Чтобы победить", – рассказывает военный священник.
Бывают случаи, когда приходится по несколько дней жить на позициях. Помимо рясы в гардеробе морпеховского батюшки бронежилет и шлем. Кроме "стандартных" обязанностей Михаил решает и нравственные вопросы бойцов.
"Часто задают вопрос о применении заповеди "не убий". Я стараюсь объяснить просто: воину на поле брани дана власть остановить того, кто иначе остановиться не способен. Мы знаем по образам наших великих полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, Александра Суворова, что защищать жизнь и правду необходимо всеми силами", – объяснил отец Михаил.
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