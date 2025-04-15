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Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:22
2025-04-15T15:22
турция
россия
черное море
крым
переговоры
анкара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщает РИА Новости.Во встрече участвуют иностранные военные представители, среди которых нет делегата из России. При этом не уточняется, принимает ли участие в переговорах украинский представитель.В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству. Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Позже телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщал о грядущих переговорах представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил таких планов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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турция, россия, черное море, крым, переговоры, анкара
Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море

Переговоры по безопасности в Черном море стартовали в Анкаре – Минобороны Турции

15:22 15.04.2025
 
© NASAЧерное море из космоса
Черное море из космоса
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщает РИА Новости.
"Встреча по безопасности в Черном море сейчас проводится в Анкаре между иностранными военными представителями", - сообщил источник.
Во встрече участвуют иностранные военные представители, среди которых нет делегата из России. При этом не уточняется, принимает ли участие в переговорах украинский представитель.
В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству. Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.
Позже телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщал о грядущих переговорах представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил таких планов.
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ТурцияРоссияЧерное мореКрымПереговорыАнкара
 
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