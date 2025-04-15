https://crimea.ria.ru/20250415/peregovory-v-ankare-startovala-vstrecha-po-bezopasnosti-v-chernom-more-1145695808.html

Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море

Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море

Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T15:22

2025-04-15T15:22

2025-04-15T15:22

турция

россия

черное море

крым

переговоры

анкара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Двухдневная встреча по безопасности в Черном море началась в Анкаре, она проходит под эгидой минобороны Турции. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщает РИА Новости.Во встрече участвуют иностранные военные представители, среди которых нет делегата из России. При этом не уточняется, принимает ли участие в переговорах украинский представитель.В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству. Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Позже телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщал о грядущих переговорах представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил таких планов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

турция

россия

черное море

крым

анкара

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, россия, черное море, крым, переговоры, анкара