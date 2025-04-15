Рейтинг@Mail.ru
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250415/nachalnik-i-master-uchastka-krymgazseti-podozrevayutsya-v-poluchenii-vzyatki-1145690982.html
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T14:54
2025-04-15T14:55
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
взятка
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134295731_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_b9600185b9784ac5515eddfb5eb4f5d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки, сообщал ранее СК. В 2024 году жительнице поселка было предложено за деньги ускорить бесплатный процесс догазификации ее дома. Женщина передала фигурантам 132 тысячи рулей. Правоохранители предполагали, что такой факт мог быть не единичным.Как выяснилось, мастер участка подыскивал граждан, готовых платить за ускорение процесса догазификации, а руководитель организовывал проведение внеочередных работ с апреля по декабрь 2024 года.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в одном из аналогичных случаев с участием фигурантов дела речь идет о взятке в размере 75 тысяч рублей. При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что услуга догазификации - бесплатная. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взяткуЭкс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятку в 300 тысяч рублейЗамгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/12/1134295731_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_568cf3c615bd999e07ea0671772a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, взятка, коррупция
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки

В деле о коррупции на предприятии "Крымгазсети" выявлены новые эпизоды

14:54 15.04.2025 (обновлено: 14:55 15.04.2025)
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки, сообщал ранее СК. В 2024 году жительнице поселка было предложено за деньги ускорить бесплатный процесс догазификации ее дома. Женщина передала фигурантам 132 тысячи рулей. Правоохранители предполагали, что такой факт мог быть не единичным.
Как выяснилось, мастер участка подыскивал граждан, готовых платить за ускорение процесса догазификации, а руководитель организовывал проведение внеочередных работ с апреля по декабрь 2024 года.
"Строительно-монтажная группа под руководством мастера вне очереди осуществляла работы, после чего сельчане передавали ранее оговоренные суммы денег в здании предприятия. В настоящее время общая сумма взяток составляет более 750 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в одном из аналогичных случаев с участием фигурантов дела речь идет о взятке в размере 75 тысяч рублей. При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что услуга догазификации - бесплатная. Расследование уголовного дела продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку
Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятку в 300 тысяч рублей
Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
 
КрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяВзяткаКоррупция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
15:22Переговоры в Анкаре: стартовала встреча по безопасности в Черном море
15:17В Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи
15:1015 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
15:03Две установки HIMARS уничтожены в Курской области
14:54Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
14:43В Геническе прошла акция "Сад Памяти"
14:33Ситуация в Курске сейчас: повреждены многоэтажка и 37 частных домов
14:24В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
14:15Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ
14:02Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
13:55Более 20 иностранных лидеров посетят Парад Победы в Москве
13:24Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
13:20В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
13:06Зеленский уволил главу Сумской области Украины
12:59Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
12:51Люди застряли на глубине 125 метров: подробности ЧП в шахте под Ростовом
12:36Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
12:26На линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
12:10ВСУ нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Лента новостейМолния