https://crimea.ria.ru/20250415/nachalnik-i-master-uchastka-krymgazseti-podozrevayutsya-v-poluchenii-vzyatki-1145690982.html

Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки

Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки

Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T14:54

2025-04-15T14:54

2025-04-15T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки, сообщал ранее СК. В 2024 году жительнице поселка было предложено за деньги ускорить бесплатный процесс догазификации ее дома. Женщина передала фигурантам 132 тысячи рулей. Правоохранители предполагали, что такой факт мог быть не единичным.Как выяснилось, мастер участка подыскивал граждан, готовых платить за ускорение процесса догазификации, а руководитель организовывал проведение внеочередных работ с апреля по декабрь 2024 года.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в одном из аналогичных случаев с участием фигурантов дела речь идет о взятке в размере 75 тысяч рублей. При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что услуга догазификации - бесплатная. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взяткуЭкс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятку в 300 тысяч рублейЗамгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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