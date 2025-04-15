Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
В деле о коррупции на предприятии "Крымгазсети" выявлены новые эпизоды
14:54 15.04.2025 (обновлено: 14:55 15.04.2025)
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
© Крымгазсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Следователи выявили дополнительные эпизоды по коррупционному делу против должностных лиц Черноморского участка предприятия "Крымгазсети". Об этом сообщаетво вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Начальник Черноморского участка и мастер предприятия "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки, сообщал ранее СК. В 2024 году жительнице поселка было предложено за деньги ускорить бесплатный процесс догазификации ее дома. Женщина передала фигурантам 132 тысячи рулей. Правоохранители предполагали, что такой факт мог быть не единичным.
Как выяснилось, мастер участка подыскивал граждан, готовых платить за ускорение процесса догазификации, а руководитель организовывал проведение внеочередных работ с апреля по декабрь 2024 года.
"Строительно-монтажная группа под руководством мастера вне очереди осуществляла работы, после чего сельчане передавали ранее оговоренные суммы денег в здании предприятия. В настоящее время общая сумма взяток составляет более 750 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, в одном из аналогичных случаев с участием фигурантов дела речь идет о взятке в размере 75 тысяч рублей. При этом в надзорном ведомстве подчеркивают, что услуга догазификации - бесплатная. Расследование уголовного дела продолжается.
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