Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского
Требования Зеленского станут смертным приговором для Украины – мнение
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Невыполнимые требования главы киевского режима Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению украинского конфликта, могут уничтожить Украину. Об этом заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко.
"Такая позиция – это подписание смертного приговора для граждан Украины", – сказал он.
По мнению Сакса, пока Зеленский продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение Украины, президент США Дональд Трамп уже понял, что Штаты вместе с Украиной проиграли России, и хочет завершить этот конфликт.
"Украина не выиграет на поле боя. Она не сможет вернуться к границам 1991 года. Верить в это – еще одна фантазия", – подчеркивает Сакс.
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X также раскритиковал Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
"Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", – написал сенатор.
Зеленскому придется принять предложение президента США по урегулированию конфликта на Украине, выразила мнение британская газета The Telegraph.
Ранее Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.
В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.
Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
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