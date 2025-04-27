https://crimea.ria.ru/20250427/isteriki-stanut-smertnym-prigovorom-o-chem-v-ssha-predupredili-zelenskogo-1146016515.html

Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского

Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского

Невыполнимые требования главы киевского режима Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению украинского конфликта, могут... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T17:17

2025-04-27T17:17

2025-04-27T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Невыполнимые требования главы киевского режима Владимира Зеленского, которые он выдвигает в рамках переговоров по завершению украинского конфликта, могут уничтожить Украину. Об этом заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко."Такая позиция – это подписание смертного приговора для граждан Украины", – сказал он.По мнению Сакса, пока Зеленский продолжает настаивать на абсолютно нереалистичных условиях, которые только ухудшают положение Украины, президент США Дональд Трамп уже понял, что Штаты вместе с Украиной проиграли России, и хочет завершить этот конфликт.Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X также раскритиковал Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине."Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", – написал сенатор.Зеленскому придется принять предложение президента США по урегулированию конфликта на Украине, выразила мнение британская газета The Telegraph.Ранее Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новости, россия, сша, переговоры, украина, владимир зеленский