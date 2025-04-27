https://crimea.ria.ru/20250427/novosti-svo-raketnye-voyska-i-aviatsiya-rf-udarili-po-vsu-v-168-rayonakh-1146015944.html

Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах

Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T12:52

2025-04-27T12:52

2025-04-27T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах в зоне проведения спецоперации, а также по военным аэродромам и складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами для HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Средствами российской ПВО за сутки уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотника самолетного типа, перечислили в военном ведомстве РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Украинские боевики потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

сумская область

новые регионы россии

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, новые регионы россии, потери всу