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Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах
Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T12:52
2025-04-27T12:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах в зоне проведения спецоперации, а также по военным аэродромам и складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами для HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Средствами российской ПВО за сутки уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотника самолетного типа, перечислили в военном ведомстве РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Украинские боевики потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, новые регионы россии, потери всу
Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах

Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ нанесли удары по ВСУ в 168 районах

12:52 27.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах в зоне проведения спецоперации, а также по военным аэродромам и складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами для HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
Средствами российской ПВО за сутки уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотника самолетного типа, перечислили в военном ведомстве РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Украинские боевики потеряли до 70 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
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Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
11:32
Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьковская областьСумская областьНовые регионы РоссииПотери ВСУ
 
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