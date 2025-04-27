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Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

Разгром украинских боевиков в Курской области уже называют самой крупной потерей ВСУ за время спецоперации. 26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T14:11

2025-04-27T14:11

2025-04-27T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Разгром украинских боевиков в Курской области уже называют самой крупной потерей ВСУ за время спецоперации. 26 апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Российские воины на этой земле уничтожили лучшие подразделения ВСУ – это фактически пятая часть от всей украинской армии. Вместе с военным экспертом Юрием Кнутовым РИА Новости Крым разобрали все нюансы украинского вторжения на российскую землю.Подмена целей киевского режима"С самого начала это была авантюра. Причем ее целью в первую очередь был захват Курской атомной электростанции. Ее хотели заминировать", – напомнил эксперт.В поддержку этого "говорят" карты, подчеркивает Кнутов. Если посмотреть, как двигались украинские части в Курской области, то становится понятно, что их главным направлением был Курчатов, где и расположена Курская АЭС.Далекоидущие планы ЗеленскогоОперация по захвату Курской АЭС провалилась. И тогда Киев стал говорить, что главная цель курского вторжения – оттягивание Вооруженных сил России с территории ДНР и других направлений фронта. Позже Зеленский заявил, что это была попытка создать буферную зону. Риторика главы киевского режима менялась пропорционально положению дел на поле битвы, отмечает эксперт.Российские военные "сточили" пятую часть армии ВСУНа захват Курской области руководство Украины направило элитные воинские подразделения, отмечает эксперт. Эти части были хорошо подготовлены, обучены и укомплектованы самой лучшей техникой НАТО."Несмотря на это наши военные перемололи элиту украинских войск. Их потери составили более 76 тысяч боевиков. Это практически пятая часть их армии. Причем лучшая и самая боеспособная часть. На курской земле наши воины уничтожили около четырех дивизий ВСУ. Это катастрофические потери", – считает Кнутов.Он отметил, что армия России не пыталась любой ценой вытеснить противника с территории своего государства. На этот фронт вытягивали лучших боевиков ВСУ и методично их уничтожали, параллельно освобождая земли Курской области.Весомый аргумент РоссииПолитический ущерб авантюры Зеленского тоже колоссальный, уверен эксперт. Сподвижники главы киевского режима в очередной раз перед всем миром показали себя как террористы. А "западные партнеры" убедились, что армия Украины просто неспособна выполнять поставленные задачи.По его словам, освобождение Курской области – весомый аргумент России в ее позиции по мирному урегулированию украинского конфликта. Такие победы на фронте являются решающими при проведении переговоров о возможном заключении мира с Украиной.Новые возможности армии РоссииПосле уничтожения колоссальной украинской группировки в Курском приграничье у армии России теперь есть все возможности продвигаться вперед и достигать поставленных целей спецоперации, уверен Кнутов.И отметил, что не зря внимание Зеленского обращают на то, что сегодня он потерял 20% территорий, а завтра может потерять всю страну.При этом Юрий Кнутов отметил, что главной целью РФ остаются отход блока НАТО от российских границ и наша страна по-прежнему заинтересована в нормализации политических отношений с Западом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской областиКурская операция приближает разгром неонацистского режима – ПутинКогда жители Курской области смогут вернуться домой

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2025

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мнения, юрий кнутов, курская область, россия, всу (вооруженные силы украины)