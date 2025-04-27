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На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 27.04.2025
На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
На побережье Анапы выявили новые выбросы мазута на пяти участках побережья. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T14:43
2025-04-27T14:43
анапа
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происшествия
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экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые выбросы мазута на пяти участках побережья. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.По результатам мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта зафиксировали на участках Выселковского, Северского, Щербиновского, Красноармейского районов и Приморско-Ахтарского муниципального округа. Также стало известно о выбросах на нескольких участках между между селом Витязево и станцией Благовещенской. Выбросы мазутной фракции также выявили на участке отеля "Пляжный поселок", на участке пляжа около базы отдыха "Динамо", на территории пляжа "Витязь", перечислили в оперштабе.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин выразил мнение, что Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей АнапыТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитВ Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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анапа, новости, происшествия, пляжи, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках побережья Анапы

14:43 27.04.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяНовые выбросы мазута обнаружили на пяти участках побережья Анапы
Новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках побережья Анапы
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На побережье Анапы выявили новые выбросы мазута на пяти участках побережья. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По результатам мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта зафиксировали на участках Выселковского, Северского, Щербиновского, Красноармейского районов и Приморско-Ахтарского муниципального округа. Также стало известно о выбросах на нескольких участках между между селом Витязево и станцией Благовещенской. Выбросы мазутной фракции также выявили на участке отеля "Пляжный поселок", на участке пляжа около базы отдыха "Динамо", на территории пляжа "Витязь", перечислили в оперштабе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин выразил мнение, что Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.
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АнапаНовостиПроисшествияПляжиЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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