https://crimea.ria.ru/20250227/dvukh-sotrudnikov-krymgazseti-budut-sudit-za-vzyatku-1144531919.html

Двух сотрудников "Крымгазсети" будут судить за взятку

Двух сотрудников "Крымгазсети" будут судить за взятку - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Двух сотрудников "Крымгазсети" будут судить за взятку

Начальник Черноморского участка предприятия "Крымгазсети" и мастер подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T17:51

2025-02-27T17:51

2025-02-27T18:05

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Начальник Черноморского участка предприятия "Крымгазсети" и мастер подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, в 2024 году мастер Черноморского участка по эксплуатации газового хозяйства предложил жительнице поселка за взятку ускорить бесплатный процесс догазификации ее дома.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, такой факт мог быть не единичным. Оба фигуранта состояли в преступном сговоре, по которому мастер должен был подыскивать граждан и предлагать ускоренное подключение за денежное вознаграждение, а уже потом руководитель организовывал проведение внеочередных работ.Преступную деятельность пресекли сотрудники Следкома и полиции. По месту работы фигурантов изъяты документация и предметы, представляющие интерес для следствия.Кук уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, по ходатайству надзорного ведомства начальник участка заключен судом под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают другие возможные факты преступной деятельности должностных лиц.В Бахчисарайском районе ранее также за получение взятки за газификацию дома был осужден начальник одного из отделов "Крымгазсети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничествеВам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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