https://crimea.ria.ru/20250427/reshayuschaya-nedelya-ssha-otsenivayut-progress-storon-po-ukrainskomu-konfliktu-1146021897.html

Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту

Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T16:54

2025-04-27T16:54

2025-04-27T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.Также госсекретарь США добавил, что американская администрация не расширяет санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине.26 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом президент Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу на встрече, которая прошла 25 апреля в Кремле.Британская газета The Telegraph выразила мнение, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется принять предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий УкраинеЗеленский сделал заявление по возвращению КрымаВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина