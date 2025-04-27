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Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T16:54
2025-04-27T16:54
2025-04-27T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшую неделю в Штатах оценят прогресс сторон по урегулированию украинского конфликта и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе.Также госсекретарь США добавил, что американская администрация не расширяет санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине.26 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом президент Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу на встрече, которая прошла 25 апреля в Кремле.Британская газета The Telegraph выразила мнение, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется принять предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий УкраинеЗеленский сделал заявление по возвращению КрымаВ чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнение
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марко рубио, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина
Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
США в ближайшую неделю примут решение об участии в мирном процессе по Украине
16:54 27.04.2025 (обновлено: 17:00 27.04.2025)