https://crimea.ria.ru/20250427/lavrov-otvetil-na-vopros-o-predlozhenii-trampa-ostanovit-udary-po-ukraine-1146024124.html

Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине

Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине

Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T18:16

2025-04-27T18:16

2025-04-27T18:22

сергей лавров

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переговоры

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Кроме того, добавил министр, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.И напомнил, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия нацелена на прекращение огня, но нужны гарантии, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ, и что поставки оружия должны быть прекращены.Ранее Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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сергей лавров, новости, россия, переговоры, сша, украина, всу (вооруженные силы украины)