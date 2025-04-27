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Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T18:16
2025-04-27T18:22
сергей лавров
новости
россия
переговоры
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Кроме того, добавил министр, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.И напомнил, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия нацелена на прекращение огня, но нужны гарантии, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ, и что поставки оружия должны быть прекращены.Ранее Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, новости, россия, переговоры, сша, украина, всу (вооруженные силы украины)
Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине

Россия будет продолжать наносить удары по объектам украинских военных – Лавров

18:16 27.04.2025 (обновлено: 18:22 27.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", – сказал Лавров.

Кроме того, добавил министр, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", – подчеркнул Лавров.

И напомнил, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия нацелена на прекращение огня, но нужны гарантии, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ, и что поставки оружия должны быть прекращены.
Ранее Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
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