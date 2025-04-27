Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
Россия будет продолжать наносить удары по объектам украинских военных – Лавров
18:16 27.04.2025 (обновлено: 18:22 27.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российские войска будут продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", – сказал Лавров.
Кроме того, добавил министр, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.
"Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", – подчеркнул Лавров.
И напомнил, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия нацелена на прекращение огня, но нужны гарантии, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ, и что поставки оружия должны быть прекращены.
Ранее Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
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