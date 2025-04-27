https://crimea.ria.ru/20250427/ispolnitelyu-terakta-protiv-generala-moskalika-predyavili-obvinenie-1146018652.html

Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение

Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение

Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T14:49

2025-04-27T14:49

2025-04-27T15:01

ск рф (следственный комитет российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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взрыв

балашиха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.И уточнили, что с Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним.Согласно показаниям обвиняемого, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о генерале Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Кузин заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля обвиняемый получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Кузин описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года обвиняемый скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США, рассказали в СК.Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления, подытожили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

балашиха

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украинские спецслужбы, взрыв, балашиха