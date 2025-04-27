https://crimea.ria.ru/20250427/ispolnitelyu-terakta-protiv-generala-moskalika-predyavili-obvinenie-1146018652.html
Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T14:49
2025-04-27T14:49
2025-04-27T15:01
ск рф (следственный комитет российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
украинские спецслужбы
взрыв
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146018784_32:0:1276:700_1920x0_80_0_0_945bdf4d9aacc6c30ac901188cd49616.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.И уточнили, что с Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним.Согласно показаниям обвиняемого, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о генерале Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Кузин заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля обвиняемый получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Кузин описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года обвиняемый скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США, рассказали в СК.Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления, подытожили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
балашиха
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146018784_241:0:1174:700_1920x0_80_0_0_87b811b22ed0e9fb1f42c7edc3c215b8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украинские спецслужбы, взрыв, балашиха
Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
14:49 27.04.2025 (обновлено: 15:01 27.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб
заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств)", – сообщили в ведомстве.
И уточнили, что с Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним.
Согласно показаниям обвиняемого, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о генерале Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Кузин заранее приобрел автомобиль "Фольксваген Гольф" и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.
Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля обвиняемый получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Кузин описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года обвиняемый скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США, рассказали в СК.
Подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома. Сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения, раскрыли подробности в ведомстве.
Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления, подытожили в СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.