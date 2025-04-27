https://crimea.ria.ru/20250427/v-rumynii-novaya-vspyshka-svinoy-chumy-1146015269.html
В Румынии новая вспышка свиной чумы
В Румынии новая вспышка свиной чумы - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Румынии новая вспышка свиной чумы
В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T15:46
2025-04-27T15:46
2025-04-27T15:46
румыния
новости
происшествия
в мире
африканская чума свиней
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480504_0:308:3091:2047_1920x0_80_0_0_49b52ad79f728571502e8be65ec03cb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24*.Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
румыния
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480504_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2eee4264cfca682c076ea8a1a74e454.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, новости, происшествия, в мире, африканская чума свиней
В Румынии новая вспышка свиной чумы
Вспышка свиной чумы зафиксирована в Румынии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24*.
"На ферме в районе Тимиш подтверждена новая вспышка африканской чумы свиней. Девять населенных пунктов изолированы и находятся под наблюдением властей", – сообщает телеканал.
Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.
Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.