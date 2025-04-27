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В Румынии новая вспышка свиной чумы - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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В Румынии новая вспышка свиной чумы
В Румынии новая вспышка свиной чумы - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Румынии новая вспышка свиной чумы
В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T15:46
2025-04-27T15:46
румыния
новости
происшествия
в мире
африканская чума свиней
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24*.Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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румыния, новости, происшествия, в мире, африканская чума свиней
В Румынии новая вспышка свиной чумы

Вспышка свиной чумы зафиксирована в Румынии

15:46 27.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24*.
"На ферме в районе Тимиш подтверждена новая вспышка африканской чумы свиней. Девять населенных пунктов изолированы и находятся под наблюдением властей", – сообщает телеканал.
Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.
Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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РумынияНовостиПроисшествияВ миреАфриканская чума свиней
 
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