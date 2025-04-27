https://crimea.ria.ru/20250427/v-rumynii-novaya-vspyshka-svinoy-chumy-1146015269.html

В Румынии новая вспышка свиной чумы

В Румынии новая вспышка свиной чумы - РИА Новости Крым, 27.04.2025

В Румынии новая вспышка свиной чумы

В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T15:46

2025-04-27T15:46

2025-04-27T15:46

румыния

новости

происшествия

в мире

африканская чума свиней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В румынском уезде Тимиш зафиксировали новую вспышку африканской свиной чумы, это второй случай для этого региона с начала года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24*.Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней.Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

румыния

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, происшествия, в мире, африканская чума свиней