Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Памятник Евпаторийскому десанту станет основой нового музейного комплекса, который будет создан на территории курорта "Золотые пески России" в Евпатории и объединит самые современные мультимедийные экспозиции. Подробнее об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали генеральный директор федерального курорта Вадим Волченко и депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов.В Евпатории появится музейный комплекс в честь подвига десантников, высадившихся в городе в январе 1942 года, сообщал ранее глава местной администрации Александр Юрьев. В рамках реализации проекта запланировано благоустройство территории вокруг существующего памятника десантникам. Он находится на территории курорта "Золотые пески России".По его словам, вопрос создания музея уже сейчас прорабатывается совместно с Русским географическим обществом, которое оказывает экспертную и методологическую поддержку. Музейные пространства планируется наполнить мультимедийными экспозициями с использованием 3D-технологий и технологий дополненной реальности. Большую поддержку идея получила в Госсовете Крыма. По мнению крымского парламентария Валерия Аксенова, музейный комплекс необходим и будет пользоваться большой популярностью у туристов."Вот, например, один энтузиаст в Евпатории имеет катер с прозрачным домом и каждый год летом возит туристов к этому памятнику десанту. А на глубине восьми метров, где-то в метрах 100 от берега, лежит подбитый тральщик. Когда хорошая погода, его очень хорошо видно. И людям это очень интересно. Во-вторых, памятник стоит на проходном месте, машины проезжают мимо - сигналят, отдают честь и все прочее. Поэтому, я думаю, что это нужно для того, чтобы люди могли приехать и посмотреть, познакомиться с этим краем, который, имеет очень примечательную историю", – считает Аксенов.Памятник участникам Евпаторийского десанта 1942 года располагается на 58-м километре шоссе Симферополь – Евпатория. Скульптура открыта в 1970 году и является братской могилой. Имена 58 похороненных в ней установлены. Монумент имеет статус памятника истории.Курорт "Золотые пески России" входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флотаО чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десантаГероям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта

