"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

В режим повышенной готовности перешли крымские энергетики из-за объявленного экстренного штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T14:10
2025-12-05T14:10
2025-12-05T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности перешли крымские энергетики из-за объявленного экстренного штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Днем в пятницу сообщалось, что сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение.В "Крымэнерго" уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанцийВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
