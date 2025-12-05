Рейтинг@Mail.ru
"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма - РИА Новости Крым, 05.12.2025
"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма - РИА Новости Крым, 05.12.2025
"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
В режим повышенной готовности перешли крымские энергетики из-за объявленного экстренного штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T14:10
2025-12-05T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности перешли крымские энергетики из-за объявленного экстренного штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Днем в пятницу сообщалось, что сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение.В "Крымэнерго" уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В режим повышенной готовности перешли крымские энергетики из-за объявленного экстренного штормового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
Днем в пятницу сообщалось, что сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение.
"На предприятии действует режим повышенной готовности в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях из-за непогоды", – сказано в сообщении.
В "Крымэнерго" уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.
