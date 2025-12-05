Рейтинг@Mail.ru
Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров
Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров
2025-12-05T14:29
2025-12-05T14:29
севастополь
праздники и памятные даты
волонтеры
волонтеры крыма
общество
михаил развожаев
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 40 тысяч жителей занимаются волонтерской деятельностью. В том числе в регионе действует более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, поздравляя с Международным днем добровольца, который отмечается 5 декабря.Губернатор отметил, что в городе созданы центры, где желающие стать активистами могут узнать всю интересующую информацию о добровольчестве и его возможностях, получить консультационную, методическую и организационную поддержку опытных волонтеров.Добровольцы участвуют в различных мероприятиях, развивают собственные социальные инициативы и активно помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Развожаева, особенно ценен вклад волонтерского сообщества в поддержку участников спецоперации.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также поздравили волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции.Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в АнапеРаритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 годаВ Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров

14:29 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 40 тысяч жителей занимаются волонтерской деятельностью. В том числе в регионе действует более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, поздравляя с Международным днем добровольца, который отмечается 5 декабря.
"Это бескорыстные и отзывчивые люди, которые никогда не остаются в стороне и всегда первыми приходят на помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в городе созданы центры, где желающие стать активистами могут узнать всю интересующую информацию о добровольчестве и его возможностях, получить консультационную, методическую и организационную поддержку опытных волонтеров.
Добровольцы участвуют в различных мероприятиях, развивают собственные социальные инициативы и активно помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Развожаева, особенно ценен вклад волонтерского сообщества в поддержку участников спецоперации.

"Всего же в Севастополе более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Труд этих людей заслуживает огромного уважения — все вместе они приближают Победу", - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также поздравили волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции.
Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.
В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.
