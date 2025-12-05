https://crimea.ria.ru/20251205/pervymi-speshat-na-pomosch-v-sevastopole-zhivut-40-tysyach-volonterov-1151434648.html

Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров

2025-12-05T14:29

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151434268_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8fd394810162c5e98c24748187a5ef1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 40 тысяч жителей занимаются волонтерской деятельностью. В том числе в регионе действует более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, поздравляя с Международным днем добровольца, который отмечается 5 декабря.Губернатор отметил, что в городе созданы центры, где желающие стать активистами могут узнать всю интересующую информацию о добровольчестве и его возможностях, получить консультационную, методическую и организационную поддержку опытных волонтеров.Добровольцы участвуют в различных мероприятиях, развивают собственные социальные инициативы и активно помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Развожаева, особенно ценен вклад волонтерского сообщества в поддержку участников спецоперации.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также поздравили волонтеров с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции.Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в АнапеРаритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 годаВ Судаке появится первый в городе памятник героям СВО

