Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе порядка 40 тысяч жителей занимаются волонтерской деятельностью. В том числе в регионе действует более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, поздравляя с Международным днем добровольца, который отмечается 5 декабря.
"Это бескорыстные и отзывчивые люди, которые никогда не остаются в стороне и всегда первыми приходят на помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в городе созданы центры, где желающие стать активистами могут узнать всю интересующую информацию о добровольчестве и его возможностях, получить консультационную, методическую и организационную поддержку опытных волонтеров.
Добровольцы участвуют в различных мероприятиях, развивают собственные социальные инициативы и активно помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Развожаева, особенно ценен вклад волонтерского сообщества в поддержку участников спецоперации.
"Всего же в Севастополе более 70 добровольческих объединений, которые помогают фронту. Труд этих людей заслуживает огромного уважения — все вместе они приближают Победу", - написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов также поздравили волонтеров
с Днем добровольца, отметив их участие в ликвидации последствий ЧС, помощь инвалидам, многодетным семьям и участникам специальной военной операции.
Ежегодно 5 декабря во всем мире отмечается Международный день волонтера (День добровольца). День волонтера был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.
В России праздник был закреплен на государственном уровне в 2017 году указом президента Владимира Путина.
