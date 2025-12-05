Рейтинг@Mail.ru
Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb
Интернет-банк ПСБ (16+) для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T20:49
2025-12-05T20:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интернет-банк ПСБ (16+) для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025 ("Рейтинг эффективности интернет-банков для бизнеса"), сообщает пресс-служба банка.ПАО "БАНК ПСБ" победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за все время существования рейтинга. Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты."ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка. Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса и в результате обеспечиваем предпринимателям гиперперсонализированный подход на всем пути взаимодействия с банком. В будущем мы продолжим внедрять новые полезные опции для клиентов", — сказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.В 2025 году в интернет-банк ПСБ были добавлены два сервиса — для работы компаний с самозанятыми, который позволяет управлять массовыми выплатами и вести электронный документооборот, и для ведения бизнеса онлайн-предпринимателей через каналы электронной коммерции. Также банк внедрил настройку функции автоматической пролонгации депозита, став, по оценкам Markswebb, единственным российским банком, у которого реализована эта возможность. Кроме того, ПСБ продолжил развивать ролевую модель, добавив роль "держателя карты", под которой менеджер по закупкам или водитель может самостоятельно пополнить карту или сменить пин-код, не видя при этом все операции компании по расчетным счетам.Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 года. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в 11 интернет-банках для микро- и малого бизнеса.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTTxdEWp9n
Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb

20:49 05.12.2025
 
© Пресс-служба банка ПСБИнтернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb
Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb
© Пресс-служба банка ПСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Интернет-банк ПСБ (16+) для малого и среднего бизнеса назван лучшим на российском рынке по результатам исследования Markswebb Business Internet Banking Rank 2025 ("Рейтинг эффективности интернет-банков для бизнеса"), сообщает пресс-служба банка.
ПАО "БАНК ПСБ" победил с наивысшим баллом за количество реализованных критериев, установив рекорд за все время существования рейтинга. Банк признан лидером по шести решениям: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект с сервисом для выплат самозанятым, корпоративные карты, сервисы для селлеров, депозиты и кредитные продукты.
"ПСБ систематически работает над улучшением цифрового клиентского опыта для бизнеса и регулярно выводит на российский рынок новые сервисы, расширяя возможности интернет-банка. Внедряя прорывные решения, мы отталкиваемся от потребностей бизнеса и в результате обеспечиваем предпринимателям гиперперсонализированный подход на всем пути взаимодействия с банком. В будущем мы продолжим внедрять новые полезные опции для клиентов", — сказала старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
В 2025 году в интернет-банк ПСБ были добавлены два сервиса — для работы компаний с самозанятыми, который позволяет управлять массовыми выплатами и вести электронный документооборот, и для ведения бизнеса онлайн-предпринимателей через каналы электронной коммерции.
Также банк внедрил настройку функции автоматической пролонгации депозита, став, по оценкам Markswebb, единственным российским банком, у которого реализована эта возможность. Кроме того, ПСБ продолжил развивать ролевую модель, добавив роль "держателя карты", под которой менеджер по закупкам или водитель может самостоятельно пополнить карту или сменить пин-код, не видя при этом все операции компании по расчетным счетам.
Исследование Markswebb Business Internet Banking Rank проводится с 2013 года. В этом году аналитики изучили 53 сценария и 859 критериев в 11 интернет-банках для микро- и малого бизнеса.
Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTTxdEWp9n
Лента новостейМолния