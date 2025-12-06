https://crimea.ria.ru/20251206/glava-mid-turtsii-obsudil-ataki-v-chernom-more-s-moskvoy-i-kievom-1151459595.html

Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом

Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом

Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, заявил глава МИД Хакан... РИА Новости Крым, 06.12.2025

2025-12-06T17:25

2025-12-06T17:25

2025-12-06T17:25

турция

политика

россия

украина

хакан фидан

черное море

атаки всу

судоходство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146489555_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7ce4bbd88ddba2a8afd95c9ce8da02ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан.Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251205/atakovannyy-i-gorevshiy-tanker-kairos-sel-na-mel-u-beregov-bolgarii-1151449792.html

турция

россия

украина

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, политика, россия, украина, хакан фидан, черное море, атаки всу, судоходство, новости