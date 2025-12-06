Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, заявил глава МИД Хакан... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T17:25
2025-12-06T17:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан.Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
турция, политика, россия, украина, хакан фидан, черное море, атаки всу, судоходство, новости
Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом

МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом

17:25 06.12.2025
 
© AP Photo Thanassis StavrakisГлава МИД Турции Хакан Фидан
© AP Photo Thanassis Stavrakis
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Турция выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на судоходство в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
"Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство. Это то, о чем мы предупреждали с самого начала. Потому что это эскалация конфликта, ее географическое расширение", - заявил Фидан, выступая на форуме в Дохе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Осеннее море в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Вчера, 21:51
Атакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
 
