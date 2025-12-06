https://crimea.ria.ru/20251206/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-19-chasov-1151461474.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов - РИА Новости Крым, 06.12.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов

Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 132 автомобиля, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 132 автомобиля, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

