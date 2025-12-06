Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 108 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T18:11
2025-12-06T18:11
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
мост
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 108 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в очереди находилось 60 транспортных средств.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов

18:11 06.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом вечером в субботу при въезде на полуостров досмотра ждут 108 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 108 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 18 часов.
Часом ранее в очереди находилось 60 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния