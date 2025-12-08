https://crimea.ria.ru/20251208/v-evpatorii-alkogolnyy-marafon-zakonchilsya-ubiystvom--1151480132.html

В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством

В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи. По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности

