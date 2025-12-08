https://crimea.ria.ru/20251208/v-evpatorii-alkogolnyy-marafon-zakonchilsya-ubiystvom--1151480132.html
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T11:16
2025-12-08T11:16
2025-12-08T11:16
крым
новости крыма
евпатория
мвд по республике крым
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи. По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым, убийство
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории алкогольный марафон двоих мужчин закончился убийством
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи.
По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.
"Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал полицейским, что в своей квартире на протяжении нескольких дней вместе с потерпевшим употреблял горячительные напитки. В состоянии алкогольного опьянения между "товарищами" возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес 62-летнему гостю несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские задержали
мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: