В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством
В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи. По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
крым, новости крыма, евпатория, мвд по республике крым, убийство
В Евпатории алкогольный марафон закончился убийством

В Евпатории алкогольный марафон двоих мужчин закончился убийством

11:16 08.12.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Информация о происшествии поступила от местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что к ней обратился сосед, обнаруживший у себя в квартире труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело с множественными колото-резанными ранами спины и шеи.
По подозрению в совершении убийства задержали хозяина квартиры.
"Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал полицейским, что в своей квартире на протяжении нескольких дней вместе с потерпевшим употреблял горячительные напитки. В состоянии алкогольного опьянения между "товарищами" возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес 62-летнему гостю несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
Убил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годам
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
 
КрымНовости КрымаЕвпаторияМВД по Республике КрымУбийство
 
