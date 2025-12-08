https://crimea.ria.ru/20251208/nad-chernym-morem-sbili-bespilotnik-1151481549.html
Над Черным морем сбили беспилотник
Беспилотники самолетного типа уничтожены над двумя регионами России и над акваторией Черного моря утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Беспилотники самолетного типа уничтожены над двумя регионами России и над акваторией Черного моря утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что пять БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над Волгоградской областью и еще один над акваторией Черного моря.За прошедшую ночь были уничтожены 67 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
