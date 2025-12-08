Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Над Черным морем сбили беспилотник
Над Черным морем сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Над Черным морем сбили беспилотник
Беспилотники самолетного типа уничтожены над двумя регионами России и над акваторией Черного моря утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Беспилотники самолетного типа уничтожены над двумя регионами России и над акваторией Черного моря утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что пять БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над Волгоградской областью и еще один над акваторией Черного моря.За прошедшую ночь были уничтожены 67 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, черное море, министерство обороны рф
Над Черным морем сбили беспилотник

Над Черным морем сбили беспилотник самолетного типа

12:20 08.12.2025 (обновлено: 12:21 08.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Беспилотники самолетного типа уничтожены над двумя регионами России и над акваторией Черного моря утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пять БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над Волгоградской областью и еще один над акваторией Черного моря.
За прошедшую ночь были уничтожены 67 украинских беспилотников.
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымЧерное мореМинистерство обороны РФ
 
