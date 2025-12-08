https://crimea.ria.ru/20251208/posol-rossii-v-kndr-matsegora-umer-v-vozraste-70-let-1151488135.html
Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
Чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет, сообщили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет, сообщили в МИД РФ.В ведомстве назвали Мацегору выдающимся российским дипломатом и патриотом, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.Александр Мацегора трудился на дипломатической работе с 1999 года, до этого на протяжении пяти лет возглавлял им же созданный Русско-корейский торговый дом в Москве.В 2005-2006 годах – начальник отдела в первом департаменте Азии МИД России. В 2006- 2011 годах – советник-посланник посольства России в КНДР. В 2011-2014 годах – заместитель директора первого департамента Азии МИД России.С 26 декабря 2014 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике.
Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
Посол России в КНДР Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет
15:10 08.12.2025 (обновлено: 15:13 08.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора умер в возрасте 70 лет, сообщили в МИД РФ.
"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегора", – говорится в сообщении.
В ведомстве назвали Мацегору выдающимся российским дипломатом и патриотом, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.
Александр Мацегора трудился на дипломатической работе с 1999 года, до этого на протяжении пяти лет возглавлял им же созданный Русско-корейский торговый дом в Москве.
В 2005-2006 годах – начальник отдела в первом департаменте Азии МИД России. В 2006- 2011 годах – советник-посланник посольства России в КНДР. В 2011-2014 годах – заместитель директора первого департамента Азии МИД России.
С 26 декабря 2014 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике.
