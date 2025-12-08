https://crimea.ria.ru/20251208/v-evpatorii-paren-szheg-chuzhoe-avto-za-17-mln-1151485305.html
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T13:47
2025-12-08T13:47
2025-12-08T13:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным следствия, в августе этого года 22-летний житель Евпатории решил похулиганить и поджег пластмассовую влагоотводную полку на капоте автомобиля Mitsubishi.Обвинительное заключение утверждено, теперь дело передано в Евпаторийский городской суд.Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток поджег кинотеатр в МосквеВ Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогомВ Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
13:47 08.12.2025