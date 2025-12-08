Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн - РИА Новости Крым, 08.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251208/v-evpatorii-paren-szheg-chuzhoe-avto-za-17-mln-1151485305.html
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T13:47
2025-12-08T13:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным следствия, в августе этого года 22-летний житель Евпатории решил похулиганить и поджег пластмассовую влагоотводную полку на капоте автомобиля Mitsubishi.Обвинительное заключение утверждено, теперь дело передано в Евпаторийский городской суд.Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн

В Евпатории будут судить поджигателя автомобиля

13:47 08.12.2025 (обновлено: 13:55 08.12.2025)
 
© Прокуратура КрымаЖитель Евпатории поджег чужое авто
Житель Евпатории поджег чужое авто
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, в августе этого года 22-летний житель Евпатории решил похулиганить и поджег пластмассовую влагоотводную полку на капоте автомобиля Mitsubishi.
"В результате распространения огня транспортное средство полностью уничтожено, потерпевшему причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей", – уточнили в прокуратуре.
Обвинительное заключение утверждено, теперь дело передано в Евпаторийский городской суд.
Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.
