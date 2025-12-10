Рейтинг@Mail.ru
Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии
Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии
В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Были повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до 14-ти человек.Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чувашия
чувашия, здравоохранение в россии, происшествия, атаки всу, новости, общество, медицина, беспилотник (бпла, дрон)
Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии

После атаки на Чебоксары четверо раненных остаются в тяжелом состоянии - минздрав

17:13 10.12.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Капельница - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

"По состоянию на 16.30 10 декабря четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. К процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, для согласованности действий также проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками", - сказали РИА Новости в минздраве региона.

Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Были повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до 14-ти человек.
Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
