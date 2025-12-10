https://crimea.ria.ru/20251210/chetvero-ranenykh-pri-atake-vsu-na-chuvashiyu-ostayutsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1151554168.html

Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии

Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как...

2025-12-10T17:13

2025-12-10T17:13

2025-12-10T17:13

чувашия

здравоохранение в россии

происшествия

атаки всу

новости

общество

медицина

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Были повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до 14-ти человек.Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чувашия

2025

Новости

