Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии

2025-12-10T17:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В тяжелом состоянии в больнице остаются четверо пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары. Состояние еще троих человек оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Были повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до 14-ти человек.Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
