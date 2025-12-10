https://crimea.ria.ru/20251210/v-sevastopole-sbili-zhenschinu-na-peshekhodnom-perekhode-1151562548.html
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T22:13
2025-12-10T22:13
2025-12-10T22:13
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
новости севастополя
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151562431_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_ca6182e8bb96ac590fd424ed3082b9ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на проспекте Октябрьской Революции."По предварительной информации, 40-летняя водитель автомобиля Kia на проспекте Октябрьской Революции произвела наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадавшая с травмами был доставлена в больницу. Состояние опьянения у водителя не установлено.Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251210/avtomobil-vrezalsya-v-derevo-i-zagorelsya-na-kubani--voditel-pogib-1151559307.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151562431_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_8bafb70a748c2ede32184618f2cd65a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, новости севастополя, полиция севастополя
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе