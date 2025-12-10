Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в городской полиции.
2025-12-10T22:13
2025-12-10T22:13
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
новости севастополя
полиция севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на проспекте Октябрьской Революции."По предварительной информации, 40-летняя водитель автомобиля Kia на проспекте Октябрьской Революции произвела наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадавшая с травмами был доставлена в больницу. Состояние опьянения у водителя не установлено.Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
севастополь
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, новости севастополя, полиция севастополя
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе

В Севастополе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

22:13 10.12.2025
 
В Севастополе иномарка сбила пешехода на переходе
В Севастополе иномарка сбила пешехода на переходе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на проспекте Октябрьской Революции.
"По предварительной информации, 40-летняя водитель автомобиля Kia на проспекте Октябрьской Революции произвела наезд на 39-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавшая с травмами был доставлена в больницу. Состояние опьянения у водителя не установлено.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияНовости СевастополяПолиция Севастополя
 
Лента новостейМолния