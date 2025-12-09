Рейтинг@Mail.ru
После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди - РИА Новости Крым, 09.12.2025
После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди
После удара украинских беспилотников по Чувашии зафиксированы повреждения домов, пострадали люди. Также ограничено движение на ряде магистралей города... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. После удара украинских беспилотников по Чувашии зафиксированы повреждения домов, пострадали люди. Также ограничено движение на ряде магистралей города Чебоксары. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность. Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в одной из школ города, сообщил глава региона.Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены, подчеркнул он. И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации. Также Николаев напомнил о запрете распространять любые фото- и видеоматериалы, связанные с появлением беспилотников, их обломков, а также работой систем противовоздушной обороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди

08:11 09.12.2025 (обновлено: 08:22 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. После удара украинских беспилотников по Чувашии зафиксированы повреждения домов, пострадали люди. Также ограничено движение на ряде магистралей города Чебоксары. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
"Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов", – проинформировал Николаев.
На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность. Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в одной из школ города, сообщил глава региона.
Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены, подчеркнул он. И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации. Также Николаев напомнил о запрете распространять любые фото- и видеоматериалы, связанные с появлением беспилотников, их обломков, а также работой систем противовоздушной обороны.
