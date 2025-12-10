https://crimea.ria.ru/20251210/udar-po-bolnitse-v-aleshkakh-i-reaktsiya-rf-na-slova-trampa-glavnoe-za-den-1151559550.html

Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день

Боевики ВСУ обстреляли районную больницу в Алешках Херсонской области, погибли три сотрудника медучреждения. В Кремле прокомментировали заявления президента США

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли районную больницу в Алешках Херсонской области, погибли три сотрудника медучреждения. В Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа по Украине и Владимиру Зеленскому. Названо число прибывших в армию России контрактников в 2025 году. Власти Крыма расширили перечень сфер экономики, в которых запрещено привлекать мигрантов по трудовому патенту, и продлили запрет на год. Двух агентов украинской военной разведки отправили в колонию за шпионаж на российско-литовской границе. Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных вечеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел больницы в АлешкахБоевики вооруженных сил Украины обстреляли Алешкинскую районную больницу в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, еще двое получили ранения. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий больницы сильно повреждено.Реакция Кремля на заявления ТрампаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле очень внимательно ознакомились с интервью американского лидера Дональда Трампа. В нем глава Белого дома заявил, что на Украине пора провести президентские выборы и отказаться от курса на вступление в НАТО. Также он посоветовал Владимиру Зеленскому принять условия мирного плана США, поскольку Россия находится в сильной переговорной позиции, а Украина проигрывает.По словам Пескова, заявления Трампа о первопричинах конфликта на Украине, касающихся НАТО, важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.Он также отметил, что заявления президента России по теме членства Украины в НАТО и потерянных Киевом территорий созвучны пониманию Москвы.Пополнение армии России контрактникамиЗампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2025 году более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ на службу по контракту.Кроме того, в добровольческие подразделения за этот период зачислены более 34 тысяч человек. По словам Медведева, ориентиры на 2025 год, которые ранее были обозначены верховным главнокомандующим, практически достигнуты.Ограничения на трудоустройство мигрантов в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, продляющий на 2026 год действие запрета на трудоустройство мигрантов в ряде сфер экономической деятельности.При этом перечень данных видов деятельности расширен с прежних 35 до 84. Среди них, в частности, растениеводство и животноводство, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, розничная торговля, а также сфера транспорта, включая сухопутные, водные и воздушные перевозки. В перечень также входят такие направления, как деятельность в области информационных технологий, финансовые услуги, услуги по обеспечению безопасности, образование и здравоохранение.Разрешенными остаются только строительство и туризм.Приговоры украинским шпионамКалининградский суд приговорил двух агентов украинской военной разведки к 16 и 15 годам колонии строгого режима.Злоумышленники собирали сведения на российско-литовской границе для диверсионной атаки на территории РФ.В частности, шпионы проводили опросы жителей литовского приграничья и вели с помощью квадрокоптера аэрокосмический сбор сведений о системе охраны участка государственной границы РФ с Литвой.Даты последних звонков и выпускных вечеровМинпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году.Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня.В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

