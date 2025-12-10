https://crimea.ria.ru/20251210/80-chelovek-evakuirovali-iz-postradavshego-pri-atake-vsu-doma-v-voronezhe-1151562688.html

80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже

80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже - РИА Новости Крым, 10.12.2025

80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже

10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Воронеже при атаке ВСУ в одном из многоэтажных домов обрушилась лестничная клетка на этаже, из здания временно эвакуированы 80 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Вечером во вторник Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Обломками повреждены остекления и некоторые конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города.Позже он уточнил, что пострадавших в результате падения обломков сбитой цели нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте, добавил Гусев.В административном здании вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц, добавил он.Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя. Восстановительные работы уже идут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

