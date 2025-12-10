Рейтинг@Mail.ru
80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже - РИА Новости Крым, 10.12.2025
80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже
80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже - РИА Новости Крым, 10.12.2025
80 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже
2025-12-10T22:17
2025-12-10T22:21
воронеж
воронежская область
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Воронеже при атаке ВСУ в одном из многоэтажных домов обрушилась лестничная клетка на этаже, из здания временно эвакуированы 80 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Вечером во вторник Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Обломками повреждены остекления и некоторые конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города.Позже он уточнил, что пострадавших в результате падения обломков сбитой цели нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте, добавил Гусев.В административном здании вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц, добавил он.Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя. Восстановительные работы уже идут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронеж, воронежская область, атаки всу
22:17 10.12.2025 (обновлено: 22:21 10.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Воронеже при атаке ВСУ в одном из многоэтажных домов обрушилась лестничная клетка на этаже, из здания временно эвакуированы 80 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером во вторник Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Обломками повреждены остекления и некоторые конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города.
Позже он уточнил, что пострадавших в результате падения обломков сбитой цели нет. Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте, добавил Гусев.
"Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
В административном здании вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц, добавил он.
Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя. Восстановительные работы уже идут.
ВоронежВоронежская областьАтаки ВСУ
 
Лента новостейМолния