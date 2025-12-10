https://crimea.ria.ru/20251210/smerchi-ozhidayutsya-nad-chernym-morem-1151560441.html
Смерчи ожидаются над Черным морем
В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Спасатели рекомендуют во время смерча не стоять под зданиями, мостами, деревьями, столбами, машинами, рекламными щитами и опорами ЛЭП. Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, советуют в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
В Черном море у берегов Сочи прогнозируют смерчи 10 и 11 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
"10 декабря и до конца дня 11 декабря на территории города Сочи и федеральной территории "Сириус" на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют во время смерча не стоять под зданиями, мостами, деревьями, столбами, машинами, рекламными щитами и опорами ЛЭП.
Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, советуют в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
