Смерчи ожидаются над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251210/smerchi-ozhidayutsya-nad-chernym-morem-1151560441.html
Смерчи ожидаются над Черным морем
Смерчи ожидаются над Черным морем
В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T20:29
2025-12-10T20:29
сочи
черное море
стихия
погода
мчс краснодарского края
кубань
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Спасатели рекомендуют во время смерча не стоять под зданиями, мостами, деревьями, столбами, машинами, рекламными щитами и опорами ЛЭП. Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, советуют в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
сочи
черное море
кубань
краснодарский край
сочи, черное море, стихия, погода, мчс краснодарского края, кубань, краснодарский край, новости
Смерчи ожидаются над Черным морем

В Черном море у берегов Сочи прогнозируют смерчи 10 и 11 декабря

20:29 10.12.2025
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Сочи обрушатся смерчи
На Сочи обрушатся смерчи
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Сочи с вечера среды и в течение четверга возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
"10 декабря и до конца дня 11 декабря на территории города Сочи и федеральной территории "Сириус" на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют во время смерча не стоять под зданиями, мостами, деревьями, столбами, машинами, рекламными щитами и опорами ЛЭП.
Если смерч застал на улице, нужно найти яму или другое углубление и лечь, закрыв голову, советуют в МЧС. Также можно укрыться в подземном переходе или крепком здании.
