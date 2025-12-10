Рейтинг@Mail.ru
Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
2025-12-10T21:37
2025-12-10T21:52
херсонская область, алешки, атаки всу, происшествия, сергей георгиев, общество, здравоохранение в россии, новые регионы россии, новости, новости сво
Раненные при ударе по больнице в Алешках находятся в тяжелом состоянии – омбудсмен

21:37 10.12.2025 (обновлено: 21:52 10.12.2025)
 
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
Врач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Состояние двоих сотрудников Алешкинской районной больницы, которые были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, медики оценивают как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
В среду украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках Херсонской области. В результате погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали.

"Двое пострадавших получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал омбудсмен региона.

По словам Георгиева, пациенты больницы не пострадали. При этом повреждения получил хозяйственный блок медучреждения.
По словам Георгиева, в ближайшее время специалисты проведут оценку степени ущерба, нанесенного больнице.
"Уже переговорил с представителем минздрава, готов включиться в оказание помощи не только пострадавшим, но и больнице, потому что задет хозблок, а это одна из основ больницы, чтобы она функционировала в условиях фронтового учреждения", - отметил уполномоченный по правам человека в Херсонской области.
Омбудсмен напомнил, что это не первый случай, когда районная больница в Алешках подвергалась ударам из различных видов оружия со стороны ВСУ.
"Больница не прекращает свою работу, помощь продолжают оказывать. Коллектив больницы – настоящие герои, потому что они привыкли работать под обстрелами", - добавил он.
Георгиев также отметил, что нынешнюю преступную атаку боевики совершили в Международный день защиты прав человека, что подчеркивает цинизм киевского режима и его полное пренебрежение международным правом.
