Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
Состояние двоих сотрудников Алешкинской районной больницы, которые были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, медики оценивают как тяжелое и средней... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Состояние двоих сотрудников Алешкинской районной больницы, которые были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, медики оценивают как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.В среду украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках Херсонской области. В результате погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали.По словам Георгиева, пациенты больницы не пострадали. При этом повреждения получил хозяйственный блок медучреждения. По словам Георгиева, в ближайшее время специалисты проведут оценку степени ущерба, нанесенного больнице.Омбудсмен напомнил, что это не первый случай, когда районная больница в Алешках подвергалась ударам из различных видов оружия со стороны ВСУ. "Больница не прекращает свою работу, помощь продолжают оказывать. Коллектив больницы – настоящие герои, потому что они привыкли работать под обстрелами", - добавил он.Георгиев также отметил, что нынешнюю преступную атаку боевики совершили в Международный день защиты прав человека, что подчеркивает цинизм киевского режима и его полное пренебрежение международным правом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
Раненные при ударе по больнице в Алешках находятся в тяжелом состоянии – омбудсмен
21:37 10.12.2025 (обновлено: 21:52 10.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
Состояние двоих сотрудников Алешкинской районной больницы, которые были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, медики оценивают как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым
сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
В среду украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках Херсонской области. В результате погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали.
"Двое пострадавших получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал омбудсмен региона.
По словам Георгиева, пациенты больницы не пострадали. При этом повреждения получил хозяйственный блок медучреждения.
По словам Георгиева, в ближайшее время специалисты проведут оценку степени ущерба, нанесенного больнице.
"Уже переговорил с представителем минздрава, готов включиться в оказание помощи не только пострадавшим, но и больнице, потому что задет хозблок, а это одна из основ больницы, чтобы она функционировала в условиях фронтового учреждения", - отметил уполномоченный по правам человека в Херсонской области.
Омбудсмен напомнил, что это не первый случай, когда районная больница в Алешках подвергалась ударам из различных видов оружия со стороны ВСУ.
"Больница не прекращает свою работу, помощь продолжают оказывать. Коллектив больницы – настоящие герои, потому что они привыкли работать под обстрелами", - добавил он.
Георгиев также отметил, что нынешнюю преступную атаку боевики совершили в Международный день защиты прав человека, что подчеркивает цинизм киевского режима и его полное пренебрежение международным правом.
