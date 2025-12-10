https://crimea.ria.ru/20251210/udar-po-bolnitse-v-aleshkakh-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-1151561980.html

Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших

Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Состояние двоих сотрудников Алешкинской районной больницы, которые были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, медики оценивают как тяжелое и средней тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.В среду украинские вооруженные формирования обстреляли больницу в Алешках Херсонской области. В результате погибли три сотрудника медучреждения, еще двое пострадали.По словам Георгиева, пациенты больницы не пострадали. При этом повреждения получил хозяйственный блок медучреждения. По словам Георгиева, в ближайшее время специалисты проведут оценку степени ущерба, нанесенного больнице.Омбудсмен напомнил, что это не первый случай, когда районная больница в Алешках подвергалась ударам из различных видов оружия со стороны ВСУ. "Больница не прекращает свою работу, помощь продолжают оказывать. Коллектив больницы – настоящие герои, потому что они привыкли работать под обстрелами", - добавил он.Георгиев также отметил, что нынешнюю преступную атаку боевики совершили в Международный день защиты прав человека, что подчеркивает цинизм киевского режима и его полное пренебрежение международным правом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

