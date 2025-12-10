Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
Президентские выборы на Украине могут состояться при условии присутствия иностранных наблюдателей на передовой в ходе голосования. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T22:42
2025-12-10T22:44
украина
денис шмыгаль
выборы
выборы на украине
в мире
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине могут состояться при условии присутствия иностранных наблюдателей на передовой в ходе голосования. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.По словам Шмыгаля, в случае обеспечения этих условий Украина может "провести выборы в любое время, когда будет готова".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
украина, денис шмыгаль, выборы, выборы на украине, в мире, политика, внешняя политика, новости
Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента

На Украине назвали присутствие иностранных наблюдателей на передовой условием для выборов

22:42 10.12.2025 (обновлено: 22:44 10.12.2025)
 
© Фото со страницы Дениса Шмыгаля в FBДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© Фото со страницы Дениса Шмыгаля в FB
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине могут состояться при условии присутствия иностранных наблюдателей на передовой в ходе голосования. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.
"Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчеты о том, как проходят выборы на передовой, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Шмыгаля, в случае обеспечения этих условий Украина может "провести выборы в любое время, когда будет готова".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.
20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
