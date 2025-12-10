https://crimea.ria.ru/20251210/glava-minoborony-ukrainy-nazval-uslovie-provedeniya-vyborov-prezidenta-1151562870.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине могут состояться при условии присутствия иностранных наблюдателей на передовой в ходе голосования. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.По словам Шмыгаля, в случае обеспечения этих условий Украина может "провести выборы в любое время, когда будет готова".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат РадыВ Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и ЗеленскомуТрамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ

