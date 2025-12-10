Рейтинг@Mail.ru
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
Заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев назвал стимулом для...
2025-12-10T18:59
2025-12-10T18:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев назвал стимулом для новых открытий получение почетного звания Заслуженный географ России.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о присвоении заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетного звания заслуженного географа России.Заслуженный географ России поблагодарил своих коллег из Крымского федерального университета за поддержку и плодотворное сотрудничество, которое длится уже многие годы и добавил, что для него верность долгу и науке – превыше всего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали лауреатов государственной премии республикиПутин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия ГруздеваИнститут биологии южных морей признан государственным научным центром
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания

Крымский географ Вахрушев назвал свое почетное звание стимулом к новым открытиям

18:59 10.12.2025
 
Председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Крым, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Борис ВАХРУШЕВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев назвал стимулом для новых открытий получение почетного звания Заслуженный географ России.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о присвоении заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетного звания заслуженного географа России.

"Любая награда является стимулом. Особенно такая. Безусловно, будем стремиться к новым свершениям, открытиям. Впереди у нас очень много интересных дел", - поделился он с РИА Новости Крым.

Заслуженный географ России поблагодарил своих коллег из Крымского федерального университета за поддержку и плодотворное сотрудничество, которое длится уже многие годы и добавил, что для него верность долгу и науке – превыше всего.
