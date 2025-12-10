https://crimea.ria.ru/20251210/vperedi-mnogo-otkrytiy-krymskiy-geograf-o-prisvoenii-pochetnogo-zvaniya-1151558942.html
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания - РИА Новости Крым, 10.12.2025
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
Заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев назвал стимулом для... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T18:59
2025-12-10T18:59
2025-12-10T18:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев назвал стимулом для новых открытий получение почетного звания Заслуженный географ России.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о присвоении заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетного звания заслуженного географа России.Заслуженный географ России поблагодарил своих коллег из Крымского федерального университета за поддержку и плодотворное сотрудничество, которое длится уже многие годы и добавил, что для него верность долгу и науке – превыше всего.
"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
Крымский географ Вахрушев назвал свое почетное звание стимулом к новым открытиям