https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-unichtozhili-shest-boepripasov-vremen-voyny-1151557672.html
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T18:20
2025-12-10T18:20
2025-12-10T18:22
крым
симферополь
новости крыма
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
симферопольский район
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151557526_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_cfd1bc2bbd51cda49f6d687963ab1421.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.К обезвреживанию опасных находок привлекались 12 человек личного состава МЧС и четыре единицы автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html
крым
симферополь
симферопольский район
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151557526_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_4448d5bc47eb91a291fb56afa021e619.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, новости крыма, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, симферопольский район, феодосия
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
В Крыму уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны
18:20 10.12.2025 (обновлено: 18:22 10.12.2025)