В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T18:20
2025-12-10T18:22
крым
симферополь
новости крыма
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
симферопольский район
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.К обезвреживанию опасных находок привлекались 12 человек личного состава МЧС и четыре единицы автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
симферопольский район
феодосия
крым, симферополь, новости крыма, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, симферопольский район, феодосия
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны

В Крыму уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

18:20 10.12.2025 (обновлено: 18:22 10.12.2025)
 
В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Пиротехниками специализированного и специального морского отряда ГУ МЧС России в Феодосии и Симферопольском районе были уничтожены шесть взрывоопасных предметов: артиллерийский снаряд, три минометные мины и две гранаты", - говорится в сообщении.
К обезвреживанию опасных находок привлекались 12 человек личного состава МЧС и четыре единицы автомобильной техники.
КрымСимферопольНовости КрымаМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольский районФеодосия
 
