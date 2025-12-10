https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-unichtozhili-shest-boepripasov-vremen-voyny-1151557672.html

В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны

В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 10.12.2025

В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны

Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T18:20

2025-12-10T18:20

2025-12-10T18:22

крым

симферополь

новости крыма

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

симферопольский район

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151557526_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_cfd1bc2bbd51cda49f6d687963ab1421.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники в Крыму обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, в том числе артиллерийский снаряд и несколько минометных мин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.К обезвреживанию опасных находок привлекались 12 человек личного состава МЧС и четыре единицы автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html

крым

симферополь

симферопольский район

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, симферопольский район, феодосия