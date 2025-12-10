Рейтинг@Mail.ru
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром
Институту биологии южных морей имени Ковалевского РАН присвоили статус государственного научного центра. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Институту биологии южных морей имени Ковалевского РАН присвоили статус государственного научного центра. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он уточнил, что соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Изначально инициативу Развожаева о присвоении статуса ИнБЮМу одобрили в Министерстве науки и высшего образования РФ по согласованию со всеми профильными ведомствами. Позже, в ноябре, решение поддержали в правительстве страны.Глава Севастополя напомнил, что институт является ведущим в России исследовательским центром морской биологии и экосистем. Учреждение обладает уникальной инфраструктурой, в его лабораториях трудятся высококвалифицированные кадры."Его работа крайне важна для научно-технологического суверенитета страны, изучения и рационального использования морских богатств, экологической безопасности Черного моря и развития марикультуры, морской техники и других приоритетных направлений", – отметил Развожаев.И подчеркнул, что для Севастополя институт – научный флагман, на которым опирается вся социально-экономическая жизнь региона. Исследования ИнБЮМа применяются при планировании развития прибрежных зон, морских хозяйств. Не исключение и туризм.В 2025 году приступили к капитальному ремонту фасада главного радиобиологического корпуса ИнБЮМ на Катерной улице. Работы также будут выполнены на пирсе, набережной с причальной стенкой. Средства на это выделили в Минобразе РФ.
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром

Институт биологии южных морей в Севастополе стал государственный научным центром

18:33 10.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевИнститут биологии южных морей в Севастополе
Институт биологии южных морей в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Институту биологии южных морей имени Ковалевского РАН присвоили статус государственного научного центра. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Это высочайшее признание заслуг севастопольского института и его стратегической роли для всей страны. Присвоение высокого статуса укрепляет позиции Севастополя как крупного научно-образовательного и инновационного центра и является стратегически важным шагом для развития не только города, но и всей страны", – подчеркнул Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевИнститут биологии южных морей в Севастополе
Институт биологии южных морей в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Институт биологии южных морей в Севастополе
Изначально инициативу Развожаева о присвоении статуса ИнБЮМу одобрили в Министерстве науки и высшего образования РФ по согласованию со всеми профильными ведомствами. Позже, в ноябре, решение поддержали в правительстве страны.
Глава Севастополя напомнил, что институт является ведущим в России исследовательским центром морской биологии и экосистем. Учреждение обладает уникальной инфраструктурой, в его лабораториях трудятся высококвалифицированные кадры.
© Telegram Михаил РазвожаевИнститут биологии южных морей в Севастополе
Институт биологии южных морей в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Институт биологии южных морей в Севастополе
"Его работа крайне важна для научно-технологического суверенитета страны, изучения и рационального использования морских богатств, экологической безопасности Черного моря и развития марикультуры, морской техники и других приоритетных направлений", – отметил Развожаев.
И подчеркнул, что для Севастополя институт – научный флагман, на которым опирается вся социально-экономическая жизнь региона. Исследования ИнБЮМа применяются при планировании развития прибрежных зон, морских хозяйств. Не исключение и туризм.
"Его разработки помогают решать задачи экологии, защиты берегов, аквакультуры и мониторинга моря. Это напрямую влияет на качество жизни в городе и его инвестиционную привлекательность как опорного центра России на Черном море", – объяснил губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевИнститут биологии южных морей в Севастополе
Институт биологии южных морей в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Институт биологии южных морей в Севастополе
В 2025 году приступили к капитальному ремонту фасада главного радиобиологического корпуса ИнБЮМ на Катерной улице. Работы также будут выполнены на пирсе, набережной с причальной стенкой. Средства на это выделили в Минобразе РФ.
