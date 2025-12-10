https://crimea.ria.ru/20251210/institut-biologii-yuzhnykh-morey-priznan-gosudarstvennym-nauchnym-tsentrom-1151558571.html
Институт биологии южных морей признан государственным научным центром
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Институту биологии южных морей имени Ковалевского РАН присвоили статус государственного научного центра. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он уточнил, что соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Изначально инициативу Развожаева о присвоении статуса ИнБЮМу одобрили в Министерстве науки и высшего образования РФ по согласованию со всеми профильными ведомствами. Позже, в ноябре, решение поддержали в правительстве страны.Глава Севастополя напомнил, что институт является ведущим в России исследовательским центром морской биологии и экосистем. Учреждение обладает уникальной инфраструктурой, в его лабораториях трудятся высококвалифицированные кадры."Его работа крайне важна для научно-технологического суверенитета страны, изучения и рационального использования морских богатств, экологической безопасности Черного моря и развития марикультуры, морской техники и других приоритетных направлений", – отметил Развожаев.И подчеркнул, что для Севастополя институт – научный флагман, на которым опирается вся социально-экономическая жизнь региона. Исследования ИнБЮМа применяются при планировании развития прибрежных зон, морских хозяйств. Не исключение и туризм.В 2025 году приступили к капитальному ремонту фасада главного радиобиологического корпуса ИнБЮМ на Катерной улице. Работы также будут выполнены на пирсе, набережной с причальной стенкой. Средства на это выделили в Минобразе РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медузы из бухты Ласпи уже не выйдут: что привело к их скоплениюВ Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном мореКак корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Институту биологии южных морей имени Ковалевского РАН присвоили статус государственного научного центра. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Это высочайшее признание заслуг севастопольского института и его стратегической роли для всей страны. Присвоение высокого статуса укрепляет позиции Севастополя как крупного научно-образовательного и инновационного центра и является стратегически важным шагом для развития не только города, но и всей страны", – подчеркнул Развожаев.
Изначально инициативу Развожаева о присвоении статуса ИнБЮМу одобрили в Министерстве науки и высшего образования РФ по согласованию со всеми профильными ведомствами. Позже, в ноябре, решение поддержали в правительстве страны.
Глава Севастополя напомнил, что институт является ведущим в России исследовательским центром морской биологии и экосистем. Учреждение обладает уникальной инфраструктурой, в его лабораториях трудятся высококвалифицированные кадры.
"Его работа крайне важна для научно-технологического суверенитета страны, изучения и рационального использования морских богатств, экологической безопасности Черного моря и развития марикультуры, морской техники и других приоритетных направлений", – отметил Развожаев.
И подчеркнул, что для Севастополя институт – научный флагман, на которым опирается вся социально-экономическая жизнь региона. Исследования ИнБЮМа применяются при планировании развития прибрежных зон, морских хозяйств. Не исключение и туризм.
"Его разработки помогают решать задачи экологии, защиты берегов, аквакультуры и мониторинга моря. Это напрямую влияет на качество жизни в городе и его инвестиционную привлекательность как опорного центра России на Черном море", – объяснил губернатор.
В 2025 году приступили к капитальному ремонту фасада главного радиобиологического корпуса ИнБЮМ на Катерной улице. Работы также будут выполнены на пирсе, набережной с причальной стенкой. Средства на это выделили в Минобразе РФ.
