В Японии произошло новое мощное землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В среду вечером в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.Это второе за несколько дней землетрясение. Первое магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Была объявлена угроза цунами. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Местные СМИ сообщают о 50 пострадавших, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение неделиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

