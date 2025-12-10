Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло новое мощное землетрясение
В Японии произошло новое мощное землетрясение
В среду вечером в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T19:59
2025-12-10T19:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В среду вечером в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.Это второе за несколько дней землетрясение. Первое магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Была объявлена угроза цунами. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Местные СМИ сообщают о 50 пострадавших, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение неделиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:59 10.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В среду вечером в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы на севере префектуры Аомори в 17:52 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 37 км. Эпицентр располагался в 105 км от Хатинохе. Землетрясение ощущалось в ряде префектур страны.

Это второе за несколько дней землетрясение. Первое магнитудой 7,1 произошло 8 декабря. Эпицентр располагался в 135 километрах от города Хатинохе и в 91 км от Уракавы. Была объявлена угроза цунами. Максимальная высота волны составила 70 сантиметров. Местные СМИ сообщают о 50 пострадавших, наибольшее число пострадавших - 36 человек - жители префектуры Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
