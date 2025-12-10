Рейтинг@Mail.ru
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/shest-chasov-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1151562281.html
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T22:05
2025-12-10T22:05
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в 16:30. В это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе спустя шесть часов открыли рейд

22:05 10.12.2025
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в городе в 16:30. В это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ночью мороз: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:53Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день
22:42Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
22:39В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
22:27Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
22:1780 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже
22:13В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
22:05Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
21:56Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории
21:37Удар по больнице в Алешках: стало известно о состоянии пострадавших
21:11Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
20:58Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ
20:41Еще пять беспилотников сбили над Крымом
20:29Смерчи ожидаются над Черным морем
20:07Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в 1,6 раза
19:59В Японии произошло новое мощное землетрясение
19:43В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек
19:18Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан
19:02Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
Лента новостейМолния