https://crimea.ria.ru/20251210/shest-chasov-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1151562281.html

Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд

Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T22:05

2025-12-10T22:05

2025-12-10T22:05

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в 16:30. В это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика