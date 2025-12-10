https://crimea.ria.ru/20251210/shest-chasov-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1151562281.html
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T22:05
2025-12-10T22:05
2025-12-10T22:05
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы через бухту после почти шестичасовой приостановки движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в 16:30. В это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
В Севастополе спустя шесть часов открыли рейд