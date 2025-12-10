https://crimea.ria.ru/20251210/dzhonni-depp-snimet-angloyazychnuyu-adaptatsiyu-mastera-i-margarity-1151560939.html

Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"

2025-12-10T22:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Американский актер Джонни Депп станет продюсером адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на английском языке и исполнит главную роль в картине. Об этом со ссылкой на журнал Variety пишет РИА Новости.Отмечается, что проект анонсировали на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. При этом пока режиссер будущего фильма не определен. Кинокартину спродюсирует собственная киностудия Деппа.Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

