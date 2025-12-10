Рейтинг@Mail.ru
Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты" - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
Американский актер Джонни Депп станет продюсером адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на английском языке и исполнит главную роль в картине... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T22:27
2025-12-10T22:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Американский актер Джонни Депп станет продюсером адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на английском языке и исполнит главную роль в картине. Об этом со ссылкой на журнал Variety пишет РИА Новости.Отмечается, что проект анонсировали на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. При этом пока режиссер будущего фильма не определен. Кинокартину спродюсирует собственная киностудия Деппа.Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.
Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"

Джонни Депп спродюсирует и исполнит главную роль в адаптации "Мастера и Маргариты" – СМИ

22:27 10.12.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Американский актер Джонни Депп станет продюсером адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на английском языке и исполнит главную роль в картине. Об этом со ссылкой на журнал Variety пишет РИА Новости.
"Джонни Депп готовится сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова", - говорится в публикации.
Отмечается, что проект анонсировали на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. При этом пока режиссер будущего фильма не определен. Кинокартину спродюсирует собственная киностудия Деппа.
Ожидается, что работа над картиной начнется в конце 2026 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния