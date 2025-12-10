https://crimea.ria.ru/20251210/pozhar-na-rynke-v-peterburge-spasateli-obnaruzhili-pogibshego-1151561802.html

Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего

Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего

Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T21:11

2025-12-10T21:11

2025-12-10T21:11

санкт-петербург

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151561684_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_eb5af62840f51dce954e0f958c916b17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России.Здание Правобережного рынка загорелось вечером в среду. Сигнал поступил около 17:00. В 19:22 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.Тушение продолжается. К ликвидации от МЧС привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава.Помимо пожарных команд, на месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости