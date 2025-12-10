Рейтинг@Mail.ru
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России.Здание Правобережного рынка загорелось вечером в среду. Сигнал поступил около 17:00. В 19:22 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.Тушение продолжается. К ликвидации от МЧС привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава.Помимо пожарных команд, на месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего

21:11 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России.
Здание Правобережного рынка загорелось вечером в среду. Сигнал поступил около 17:00. В 19:22 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.

"В ходе тушения пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

Тушение продолжается. К ликвидации от МЧС привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава.
Помимо пожарных команд, на месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.
