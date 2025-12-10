https://crimea.ria.ru/20251210/pozhar-na-rynke-v-peterburge-spasateli-obnaruzhili-pogibshego-1151561802.html
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T21:11
2025-12-10T21:11
2025-12-10T21:11
санкт-петербург
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151561684_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_eb5af62840f51dce954e0f958c916b17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Тело погибшего обнаружили при тушении пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МЧС России.Здание Правобережного рынка загорелось вечером в среду. Сигнал поступил около 17:00. В 19:22 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 100 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.Тушение продолжается. К ликвидации от МЧС привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава.Помимо пожарных команд, на месте работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151561684_238:0:1405:875_1920x0_80_0_0_5c0175be8538c663484534c2183b295e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар на рынке в Петербурге: спасатели обнаружили погибшего
Погибший обнаружен при пожаре на рынке в Петербурге – МЧС