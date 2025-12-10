https://crimea.ria.ru/20251210/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1151552014.html

Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории

Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории

Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории завершили 50% работ на строительстве здания пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T21:56

2025-12-10T21:56

2025-12-10T21:56

крым

новости крыма

евпатория

дети

реабилитация

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151551882_0:65:916:580_1920x0_80_0_0_ca4d7e74e3645d4550b7eb05ddfe9d82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории завершили 50% работ на строительстве здания пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.Здания пансионата реабилитационного центра предназначено для лечения 150 маленьких пациентов. Площадь объекта составляет более 13 тыс. кв. метров.В пансионате будут обустроены комнаты для проживания, многофункциональный зал и административные помещения. На территории центра установят спортивные площадки, места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, обустроят адаптированный мини панда-парк и тропу здоровья.Ранее сообщалось, что строители Федерального детского реабилитационного центра приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.На территории центра уже возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием. Завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников - в семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, дети, реабилитация, строительство