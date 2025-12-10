https://crimea.ria.ru/20251210/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1151552014.html
Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории
Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории
Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории завершили 50% работ на строительстве здания пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T21:56
2025-12-10T21:56
2025-12-10T21:56
крым
новости крыма
евпатория
дети
реабилитация
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151551882_0:65:916:580_1920x0_80_0_0_ca4d7e74e3645d4550b7eb05ddfe9d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории завершили 50% работ на строительстве здания пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.Здания пансионата реабилитационного центра предназначено для лечения 150 маленьких пациентов. Площадь объекта составляет более 13 тыс. кв. метров.В пансионате будут обустроены комнаты для проживания, многофункциональный зал и административные помещения. На территории центра установят спортивные площадки, места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, обустроят адаптированный мини панда-парк и тропу здоровья.Ранее сообщалось, что строители Федерального детского реабилитационного центра приступили к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.На территории центра уже возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием. Завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников - в семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работыГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детейВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151551882_29:0:888:644_1920x0_80_0_0_cc51a4243f6bfe89bb2f6ba4a498f6dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, евпатория, дети, реабилитация, строительство
Как идет строительство Детского реабилитационного центра в Евпатории
Здание пансионата Детского реабилитационного центра в Евпатории завершено на 50% - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Строители Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории завершили 50% работ на строительстве здания пансионата. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
"В Евпатории продолжается строительство пансионата. Объект готов более чем на 50%", - говорится в сообщении.
Здания пансионата реабилитационного центра предназначено для лечения 150 маленьких пациентов. Площадь объекта составляет более 13 тыс. кв. метров.
В пансионате будут обустроены комнаты для проживания, многофункциональный зал и административные помещения. На территории центра установят спортивные площадки, места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, обустроят адаптированный мини панда-парк и тропу здоровья.
"В новом центре проходить реабилитацию и лечение смогут одновременно 300 пациентов с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Вместе с детьми в здании смогут проживать их родители", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что строители Федерального детского реабилитационного центра приступили
к завершающему этапу монолитных работ в возводимом шестиэтажном здании пансионата.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года
. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
На территории центра уже возведены два корпуса
– Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также введен в эксплуатацию Административный корпус. Сейчас здания оснащают новым технологическим и медицинским оборудованием. Завершились монолитные работы в здании общежития для медицинских работников - в семиэтажном здании общежития создадут комфортные условия в 151 квартире, на территории устроят спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: