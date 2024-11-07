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В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T15:52
2024-11-07T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района. При этом часть объектов уже установлена.По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском. Объекты строятся в районных центрах, чтобы детям было удобно добираться."Там необходимо открыть объекты и отделения по разным видам спорта, создать спортивный зал, имеющий небольшой административный корпус, кабинет медика, раздевалки, душевые – все, что необходимо для занятий физкультурой", - пояснила глава минспорта.Министр подчеркнула, что в ФОКах будут проводить как бесплатные занятия, так и некоторые на платной основе."Но, конечно, занятия для детей будут бесплатными в рамках федеральных стандартов", - заключила Торубарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построятСтроительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа
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крым, спорт, физкультура, ольга торубарова, минспорта крыма, общество, новости крыма, видео, видео
В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

В поселках Крыма построят физкультурно-оздоровительные комплексы для детей

15:52 07.11.2024 (обновлено: 17:14 07.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.
По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района.
При этом часть объектов уже установлена.

"Например, в Керчи возведен такой модульный спортивный зал для художественной гимнастики. В поселке Раздольное тоже возведен физкультурно-оздоровительный комплекс для разных видов спорта. Эти объекты на сегодняшний день содержит министерство спорта за счет бюджета республики", - пояснила Торубарова.

По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском. Объекты строятся в районных центрах, чтобы детям было удобно добираться.
"Там необходимо открыть объекты и отделения по разным видам спорта, создать спортивный зал, имеющий небольшой административный корпус, кабинет медика, раздевалки, душевые – все, что необходимо для занятий физкультурой", - пояснила глава минспорта.
Министр подчеркнула, что в ФОКах будут проводить как бесплатные занятия, так и некоторые на платной основе.
"Но, конечно, занятия для детей будут бесплатными в рамках федеральных стандартов", - заключила Торубарова.
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КрымСпортфизкультураОльга ТорубароваМинспорта КрымаОбществоНовости КрымаВидео
 
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