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В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T15:52

2024-11-07T15:52

2024-11-07T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района. При этом часть объектов уже установлена.По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском. Объекты строятся в районных центрах, чтобы детям было удобно добираться."Там необходимо открыть объекты и отделения по разным видам спорта, создать спортивный зал, имеющий небольшой административный корпус, кабинет медика, раздевалки, душевые – все, что необходимо для занятий физкультурой", - пояснила глава минспорта.Министр подчеркнула, что в ФОКах будут проводить как бесплатные занятия, так и некоторые на платной основе."Но, конечно, занятия для детей будут бесплатными в рамках федеральных стандартов", - заключила Торубарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построятСтроительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, физкультура, ольга торубарова, минспорта крыма, общество, новости крыма, видео, видео